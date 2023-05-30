【巴士加價】陳恒鑌：欣賞當局將加價幅度調至貼近通脹水平　冀政府協助交通工具可持續發展

▲ 民建聯立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌。（資料圖片）

行政長官會同行政會議今日通過五間專營巴士公司的加價申請，平均加幅由3.9%至7%不等，在計及隧道費基金後，九巴實際平均加3.9%、龍運巴士加4.2%、城巴及新巴的市區線實際平均加4.9%。至於城巴的機場線平均加4.2%，新大嶼山巴士則加價7%。

民建聯立法會議員、立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，這是行政會議聽取了社會意見後的決定，他表示欣賞當局接納其訴求，將專營巴士加價幅度調低至貼近通脹水平，使市民生可減輕交通費開支，紓緩了生活壓力，也讓市民可休養生息。

陳恒鑌表示，十分關注專營巴士公司的營運狀況，認為大部份機構都面對財政困難，尤其是多條鐵路開通後，巴士營運空間大減，令經營環境更形艱難。為免巴士公司於短期內再次申請大幅加價，他呼籲特區政府在推展鐵路運輸政策的同時，必須積極和主動地協助其他交通工具可持續發展，包括開拓非票務收入，提升巴士公司的競爭能力等，他舉例指出，政府如能「拆牆鬆綁」，容許巴士公司在泊車轉乘站增設一些小商店或餐廳等，相信可有助巴士公司增加其他收益，有助改善營運。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳穎嵛