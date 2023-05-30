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【幼兒教育】迎接新學年讀幼稚園　專家教從3件事看幼兒預備好返學未

幼稚園 18:32 2023/05/30

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專家教從3件事看幼兒預備好返學未。

踏入5月，又是一眾家長們為幼兒註冊入學的季節。家長們既已為孩子選擇了心儀學校，並出席了大大小小的迎新家長會，萬事俱備，就等孩子正式上學。那麼怎麼知道你的孩子預備好上學了？

所謂的「預備好」，是指孩子是否有一些基本能力，讓他比較容易融入學校生活，以致與同儕相處。其實家長們可以觀察孩子是否已具備以下能力。

首先是聆聽指令與基本的表達能力。幼兒第一次離開父母，進入一個新環境，即使有適應期，仍得自己面對陌生的環境、陌生人。這對於小小年紀的孩子而言，已是一個不簡單的任務與挑戰，如果再加上語言不通，其壓力可想而知。所以，如果所選學校的慣常用語非其母語，那麼就要趕緊為孩子惡補一下。孩子遇到狀況，例如，別的小朋友拿走了自己的玩具、想添茶點、尿片濕了不舒服等等，都要懂得用「嘴巴」告訴老師、工友姐姐，而非用哭泣或只睜眼望着老師的消極方法。此外，學校常用的語言與指令，例如，請小朋友排隊、請小朋友舉手、請小朋友回到座位、請小朋友收拾玩具、請小朋友把杯、毛巾和食物盒從書包拿出來等等，孩子都要能夠聽得懂，明白其意，才能做到下一步配合學習。

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其次為簡單自理能力。幼兒進入學前班或幼稚園，雖云是一個學習自理的好場所，但孩子也需要有一些基本的自理能力，才能配合學校的訓練。而學校裏老師照顧幼兒的範疇，與家中的絕對不同，因此，家長們也要在孩子入學前多加訓練，例如，孩子要懂得自己拿湯匙吃東西、自己拿有耳水杯、自己洗手抹手。至於學前班的幼兒，即使無法自行抹鼻涕、大便後自行擦拭清潔等，但幼兒至少也能接受由他人輔助完成而不會抗拒大哭。

幼兒同齡該有的社交能力、能與同儕互動亦是相當重要的。幼兒初上幼稚園，除了要能接受家長短時間離開自己，若能明白學校裏有老師、其他小朋友和自己「玩」，願意和同儕互動、分享，明白在校「玩」的時候要輪替、等待等概念，那麼在校打人、咬人的表達方式自然會減少，過渡自然更順暢。

倘若孩子入學前家長們都能為孩子做好以上準備，孩子初上幼稚園的生活自然也較易適應。

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「孩子預備好上學了嗎？」。

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撰文 : 伍寶珠博士 啟文幼稚園學術顧問

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