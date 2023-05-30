【減收叩門位】新學年起小一每班減收1個叩門位　教育局將跟進違規超收學校

▲ 教育局今日（30日）公布新學年起公營小學每班小一減少「叩門位」。（資料圖片）

移民潮及出生率下降，引發縮班殺校潮。小一統一派位將於下周三（6月7日）放榜，教育局今日（30日）向小學校長發信，公布新學年起減少公營小學小一「叩門位」（即候補學位），每班一律減收1人，「大班」減至每班2個叩門位，「小班」減至1個叩門位，倘學校超收叩門位，教育局會對違規學校「作出跟進」。措施試行3個學年，局方會再檢視實施情況。

教育局在通函中表示，經考慮最新情況及聽取持分者意見後，決定實施減少小一每班叩門位的試行安排，由2023/24學年起，小一小班叩門位由2個減為1個；大班叩門位則由3個減為2個，局方認為，調整每班人數將有利提升學與教質素」。

教育局呼籲學界在取錄2023/24學年小一新生時，須留意符合「叩門位」安排，局方在9月點算實際在學學生人數時，會查看學校使用叩門位情況，並會對違規的學校「作出跟進」，未有說明「超收」叩門位有何懲處。

至於因未獲派足標準班額，或獲派學生未有到校註冊而出現的學額空缺取錄安排，則不受新措施影響。

局方同時宣布，2023/24學年起資助小學小六核准班級數目，延續上學年小五班級數目，不受每年9月「點人頭」影響。上述兩項措施將試行3個學年，局方會與持分者保持聯繫，檢視實施情況，再考慮未來安排。

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責任編輯：馮琪雅