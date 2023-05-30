【公務員】「公務員交流計劃」下半年重啟　楊何蓓茵：將挑選具潛力高級公務員赴雲南了解扶貧

▲ 楊何蓓茵表示，將挑選具潛力高級公務員赴雲南了解扶貧。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，受疫情影響而暫停的香港與內地「公務員交流計劃」，將於下半年重新開展，首階段以大灣區內地城市為主。

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楊何蓓茵日前接受內地媒體訪問時表示，「公務員交流計劃」的交流期由4星期延長至3個月。同時，內地公務員也將前往香港交流，將被分派至具體的崗位，進行實質性工作。

此外，楊何蓓茵指，公務員事務局將與9所內地院校（包括國家行政學院、北京大學、清華大學、外交學院、浙江大學、南京大學、武漢大學、暨南大學及中山大學）合辦課程，安排中高級公務員在晉陞至不同階段時到內地接受培訓。

當局亦正安排第二批高級公務員，參加2023年在北京大學舉辦的兩年制公共管理碩士課程，除課堂學習外，這課程還特別設置了社會實踐。楊何蓓茵透露，目前已選定兩處地點作為實踐地，其中一處為雲南省某縣城。當局將挑選具有潛力，並有望晉升到政府高層的高級公務員，學員將觀察並了解當地的鄉村振興情況，更好理解國家扶貧等政策，如何實施和落地。

楊何蓓茵又表示，如今香港市民對公務員的期望已經明顯不同，不僅是提供服務，更要幫助香港破解深層次矛盾和問題，「公務員不再只是一份工，而是一份擔當，肩膀承載着市民的希望」。

國家事務研習課程重啟 首批23名首長級公務員赴京

港府有序恢復在內地舉辦國家事務研習課程，首批23名首長級公務員，日內出發到北京，參與為期7天的國家事務研習課程。學員會先在國家行政學院研修，深入認識國家的治國理政方針和重點策略，隨後會到上海，了解國家近代歷史文化和當地最新發展。

▲ 首批二十三名首長級公務員日內出發到北京。（政府新聞處圖片）

楊何蓓茵今日在學員赴京前與他們會面，表達局方對他們的期望，並了解他們的準備情況。她希望這次課程可以加深學院對內地的體制和發展的認識，了解內地的社會和經濟情況。

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責任編輯：趙居逸