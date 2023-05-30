【絕世好爸】仔仔立志做急症室醫生　森美不求仔女回報：不需俾家用

▲ 仔女的教育使費，森美笑言不敢計。

好老公及好爸爸森美多年來為仔女供書教學密密做，只要仔女肯讀，他就去成就他們，他坦言能夠成為好爸爸，皆因自己有個好爸爸。森美的爸爸是消防員月薪只有9千元，但為了給森美最好的教育，讓他去聖士提反書院寄宿，當年的寄宿費每月千五元，森美表示「我好細個知道，屋企付出咗咁多畀我去讀書，就不能夠辜負爸爸媽媽。」而森美日前出席匯豐銀行活動，透露仔仔梁曦樂留學英國用了他300萬，幸好曦樂沒有辜負他的期望，入讀港大醫科，更立志做急症室醫生，視救人為目標。

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森美接受訪問時說到兒子回流返港讀醫科，為他節省了400萬，

如果佢揀英國讀醫，係講緊七萬蚊一個月喎，未計任何嘢呀！醫科嘅係貴啲㗎，因為佢投放嘅資源係多啲，如果海外生讀醫價錢仲貴，時間又長，所以planning真係好緊要，就係你都要知小朋友鍾意讀乜嘢、讀幾耐，咁你先可以儲到舊錢去做。但相比起英國，香港讀醫真係壓力好大，讀咗兩年，我見到佢個樣都真係唔係人咁。

而且香港醫生的收入比英國做醫生好，問到是不是仔仔為了幫爸爸慳錢，才選擇回流香港讀大學？森美笑言：

我希望唔係啦，我諗我有講過嘅，希望佢近我哋啲。同埋喺英國如果做醫生嘅話，佢收入同香港差一半嘅有多。香港醫生嘅收入比英國好，英國做到顧問醫生，可能同香港做咗幾年嘅醫生人工差唔多，可能嗰邊交稅唔同，佢返嚟香港行醫或讀醫對我壓力都冇咁大。

▲ 森美不求回報，不會要求仔女長大給家用。湛斯雅攝

一對仔女教育費夠買豪宅

森美很重視仔女的教育，仔仔已經目標清晰向醫生之路進發，而女兒梁曦童今年9月便17歲，會不會去外國留學，森美坦言:「我哋都想囡囡過外國，佢就暫時未有咁嘅諗法，囡囡考IB（國際文憑試）之後睇下成績如何，之後佢先再揀。」

除了讀書外，補習錢和學興趣班的花費也不少，「囝囝英國讀書嗰時，一放假返嚟香港就喺補習社，我初頭以為喺外國讀書仲要補習？唔使補啦！講落就好似好孤寒，因為真係唔平呀，香港唔係咁多人補英國A Level，即係話嗰個老師收嘅價錢又高啲啦，IB同A Level都係貴啲。我囡囡有啲想補一補，千幾蚊一堂，好貴！嗰時我囝囝上啲group嗰啲補習都要三幾百蚊一堂，每次一返嚟香港就補習，跟住先見我。我成日講笑：『返嚟就見契爺啦！』我叫佢補習老師做契爺，見契爺多過我。我就唔鍾意嘅，但佢好緊張自己成績。」

森美仔女歷年的教育費夠買一幢豪宅：「我唔夠膽計，你諗吓香港讀書，除咗讀書之外，仲要學嘢。我囡囡好鍾意音樂，好細個學牧童笛，後來學長笛學、短笛、敲擊樂，細個仲有兒童合唱團。之後大咗啦，佢終於有自己嘅諗法，唔想學呢啲樂器之餘，仲想學電結他，佢學咁多樂器，一個人去可以組一隊樂隊，可想而知個使費。但當你個小朋友鍾意嗰樣嘢，你要畀佢啦！仔就鍾意運動，佢任何運動我都畀佢玩。佢兩個使費我冇計算過，我諗就一定係一個豪宅，肯定一個豪宅，我個仔都300萬，只係計去外國讀書，都未計喺香港用。如果個女過埋，一定使咗個豪宅。」

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不求仔女回報

用了金錢及心血去培育仔女，問到會不會要求仔女回報要付家用，森美坦言自己不需要仔女養，甚至不用他們將來固定付家用，「我爸爸媽媽都冇咁教我，所以我都冇。我爸爸話：『我有錢使，你鍾意畀你畀你，你唔使畀家用我。』每年裏面，我都會畀一舊錢爸爸媽媽，疫情嘅時候就少啲啦，咁我又唔係個個月畀。我爸爸媽媽咁錫我，咁我都咁錫仔女，希望佢第時好似我咁樣，會自覺咁樣。不過我已經有養老金，我儲咗啲錢㗎啦，所以我ok嘅。」

森美笑言想效法爸爸55歲退休，但一講呢句說話，老婆就驚：太太也有自己生活。「我成日要太太陪，我太太話：『不如你自己搵嘢做，可唔可以唔好成日都黐住我㗎！』」

擔心仔仔讀書壓力大

森美現在唯一擔心的，是仔仔讀書壓力太大，而他不時靠自己的人生經驗去輔導仔仔：「如果你依家能夠Handle到你讀書壓力，將來你都可以Handle到工作壓力，因為個工作壓力真係好大，涉及人命，所以你應該懂得去處理，你唔應該逃避，希望佢都在讀書當中明白到將壓力當成一種挑戰，就影響唔到佢，挑戰愈多就愈好玩同開心。」

問到有什麼方法令仔仔減壓，森美說:

其實我哋由細到大好少有人教我哋控制情緒，做家長要自己學識控制情緒，教曉小朋友控制情緒，係呢段時間最重要的一環，好多學校我同佢哋做分享都係正向思維，控制到情緒先可以think positive，控制情緒係正向思考中最重要的一環，教佢點樣控制情緒。



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記者：陳麗薇