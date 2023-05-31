【美顏教室】肌膚長期疲累以致暗啞枯黃　中醫教2款焗茶飲出神采靚肌膚【內附食譜】

▲ 中醫師楊明霞介紹兩款去除疲倦、回復肌膚有神采的焗茶。

女士拍照時，最常面對的三大困擾包括：雙目無神、肌膚暗啞及包包臉，要做到真正的完美肌膚，自拍後不用執相都咁靚，就要從根本問題着手。在中醫學角度︰「有諸內形於外」，皮膚好壞全由脾胃操控，若脾胃運化功能失調，水濕積聚，皮膚會提早變得粗糙、暗啞、失去彈性、產生皺紋。

擁有攝人的水汪汪眼睛

中醫認為「肝開竅於目，肝受血而目能視，五臟六腑之精氣，皆上注於目」，明目即要養肝。可通過食療養肝明目，例如多吃枸杞、甘荀和藍莓。枸杞有滋補肝腎功效，故能明目。現代藥理研究發現，枸杞子中含有十四種氨基酸和豐富的胡蘿蔔素、多種維生素和鈣、鐵等營養成分，有利於眼睛的健康，故有明目之功，俗稱「明眼子」。

至於甘荀有健脾化滯，潤燥明目的功效；藍莓則有清肝明目、降脂降壓功效，以上三種食材可以加入餐單中，例如沙律，簡單易行，又可養顏美目。眼睛腫與睡眠、飲水和睡覺的姿勢都有關，建議睡前不要喝太多的水；平日多輕輕按摩眼周肌肉，可促進血液循環，有效減少眼部浮腫。

踢走肌膚暗啞和疲累

不少人也喜歡用修圖app將膚色美白一至兩度，全因為肌膚長期疲累以致暗啞枯黃。從中醫角度看，凌晨一點到三點，「足厥陰肝經」運行，這是機體調養生息和肝臟修復的最好時候，因此建議大家晚上十一時至凌晨三時，一定要睡覺，使我們的肝臟經得以充分的休息，將身體的毒素排清，才能有效去暗啞。

▲ 中醫師楊明霞表示，要做到真正的完美肌膚，自拍後不用執相都咁靚，就要從根本問題著手。（iStock圖片）

由「包包臉」化身「V面」

此外，「V面」是大部分女性所追求，要瘦面首要忍口。面部浮腫的成因多與飲食習慣有關，都市人除了食無定時外，還愛吃生冷食物，雪糕、凍飲損害脾胃的功能，當脾胃的功能軟弱時，水液的代謝失調，因而出現面部浮腫的問題。而經常食濃味食物、吸收鹽分過多，致使脾胃未能及時輸送水液，便會走到組織的地方，加重「包包臉」情況。

以下介紹兩款去除疲倦、回復肌膚有神采的焗茶。

1.紓壓三花茶（適合熱底人士）

材料︰薰衣草2錢、洋甘菊3錢、茉莉花3錢

做法︰把所有材料洗淨。注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗5分鐘，待聞到花香後即可飲用。

功效︰紓緩壓力、安定神經、改善睡眠。

2.寧心茯神茶（適合寒底人士）

材料︰紅參2錢、茯神5錢、炙甘草2錢

做法︰將紅參、炙甘草剪碎，把所有材料洗淨，放入杯中茶隔內。注入500毫升熱開水，蓋上杯蓋，焗30-40分鐘即可飲用。

功效：安神益氣、攝血、生津健脾。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）