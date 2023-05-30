【大學發展】港大中醫藥學院及教研中心已完成搬遷　新址配備新設施助中西醫結合發展

▲ 港大醫學院中醫學院及專科臨床教研中心已搬遷至沙宣道3號港大醫學院學術樓（港大圖片）

香港大學李嘉誠醫學院（港大醫學院）中醫學院，及專科臨床教研中心已搬遷至沙宣道3號港大醫學院學術樓，並於昨日（29日）舉行牌匾揭幕儀式，標誌著學院成立25周年的重要里程牌。港大表示，教研中心新址位置優越，設有無障礙天橋連接毗鄰的瑪麗醫院，服務使用者能更便捷地享用優質中醫臨床服務。教研中心搬遷後為醫學院成員及學院師生提供卓越的學習及科研環境，有利中西醫結合發展。

學院的中醫藥臨床技能培訓中心、中藥標本室、中醫藥科研與教學實驗室及教研中心早前已遷入醫學院學術樓。各設施為醫學院成員及師生提供有利教學、研究和臨床服務的環境。

港大又指，因應社會對優質中醫臨床服務的需求激增，教研中心新址配備多種設施，包括8間獨立治療室、5間診症室、一間中醫臨床教學室及一間中醫藥房，以提供優質醫療服務。診所除了提供一般門診服務外，亦提供内科、針灸、骨傷等專科門診服務及傳統飲片，以及提供煎藥服務及中藥顆粒，配合不同病人需要。

臨床教研中心特別為新冠患者提供便利及優質的藥局遙距中醫視像門診服務，這項服務已經在去年3月順利展開。此外，更與香港醫院管理局合作，為安老院舍提供遙距中醫藥服務，在疫情期間令新冠患者得到適切的治療。

隨著教研中心投入運作，學院現時共有10間中醫臨床教學和研究基地，包括兩間直屬於學院的臨床教研中心及6間由香港大學與醫管局及非政府機構三方協作的中醫診所，連同港怡醫院中醫診所和香港大學深圳醫院中醫科，為學生提供臨床見習訓練、支持中醫及中西醫結合臨床研究，及為社會提供優質的中醫臨床服務。

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責任編輯：李芷玲