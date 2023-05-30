【私煙】海關粉嶺搗私煙貯存倉庫　檢110萬支私煙市值410萬

▲ 海關粉嶺搗私煙貯存倉庫，檢110萬支私煙市值410萬。（政府提供）

香港海關5月22日在粉嶺搗破一個懷疑私煙貯存倉庫，檢獲約110萬支懷疑私煙，估計市值約410萬元，應課稅值約280萬元。

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海關人員當日下午在粉嶺進行反私煙行動，在坪輋路一間鐵皮屋內，檢獲該批懷疑私煙。跟進調查後，海關昨日（29日）拘捕兩名懷疑涉案男子，年齡分別為52歲和66歲，同為該鐵皮屋的租客。

初步調查發現，涉案的私煙貯存倉庫主要用作供應私煙予北區居民。案件仍在調查中，兩名被捕男子現正保釋候查。海關稱會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。

海關表示會繼續根據風險評估和情報分析從源頭堵截，並透過針對貯存及分銷販賣多管齊下的執法策略，致力打擊私煙活動。

海關提醒市民，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。

市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。

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記者：馮芷婷