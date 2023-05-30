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【不可能任務】黎諾懿+賴慰玲領軍做慈善騷直播　戴祖儀「派洋蔥」令Winki落淚

娛樂 18:09 2023/05/30

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《不可能任務》

以向不同崗位默默耕耘的專業人士致敬為宗旨的綜藝節目《不可能任務》系列，第二季首個任務「電視幕後製作挑戰」將於本周日（6月4日）晚上十點翡翠台播出最後一集。

監製黎諾懿、「導演」賴慰玲（Winki）、「資料撰稿」戴祖儀（Joey）、李芷晴、梁超怡，及「助理編導（PA）」關楓馨（Fabi）、程浩駿、周百恩齊齊轉入直路，正式踏入首個擔任幕後的大型慈善騷直播當日！

蔣家旻評：年資尚淺

踏入直播日前夕，幕後經驗不足的眾人依然亂作一團，突發事更一單接一單！

首先監製黎諾懿開show前，忽然加插表演，令原本幾經辛苦度好內容的導演Winki計劃大亂，更忍唔住爆咗句：「可唔可以辭職架？！」Winki受訪時直認壓力極大：「你要不斷諗啲新嘢，個節目先唔會邁向死亡。」

之後到綵排「迷你舞台劇」又狀況百出，更有演員臨時辭演，搞到做PA的Fabi要頂硬上兼顧幕前。對於眾人表現，有份演出舞台劇的蔣家旻及袁偉豪事後雖然正評，但不無擔心謂：「佢哋年資尚淺，去到舞台上我哋做演員都好迷惘。」

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程浩駿被鬧到面青

正式直播當日，八人團隊緊張指數爆標，更要連環對付因經驗不足引發的種種問題，當中Fabi因為聽錯台詞險些搞亂舞台劇流程，負責Panel的程浩駿則因錯漏百出被鬧到面青等等。

最後眾人順利完成挑戰，更獲得「幕後黑手」曾志偉嘉許，曾志偉大讚眾人表現，並親自拆解是項「不可能任務」背後真正原因，及大派勵志bite：「演而優則導唔係淨係電影，電視都可以。」

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戴祖儀負責「派洋蔥」

是集洋蔥聖手還有戴祖儀，獲監製指示為舞台劇歌曲作曲及填詞的Joey，由於撰寫歌詞熱血又勵志，令Winki及梁超怡等勁感動，李芷晴更忍不住落淚。

Joey事後很感恩能為舞台劇貢獻創作部分：「可以寫一首作品，感覺係自己生出嚟嘅仔，好開心。」

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