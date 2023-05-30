【巴士加價】民主黨：巴士公司營運困難為其內部問題所致　將票價轉嫁乘客不理想

▲ 行政會議今天通過專利巴士公司的加價申請。（資料圖片）

行政會議今天（30日）通過專利巴士公司的加價申請，加幅由3.9至7%不等，民主黨認為巴士公司在加價的同時，服務卻沒有改善。最新民意調查亦顯示超過一半市民不滿意巴士服務。

民主黨交通政策發言人韓俊賢表示，此次通過的巴士加價幅度，與早前各巴士公司所提出的瘋狂加幅相比雖有調降，似乎政府方面亦了解巴士公司提出的加幅實在離譜及招致民怨。但絕大部份巴士乘客，在新票價下仍需多付五毫至一元的車資，儘管現時市面逐漸地復常，市民未獲得經濟成果的前提下，加價仍增加了市民的經濟壓力。

民主黨曾於4月間就是次巴士加價進行電話民意調查，成功訪問887名香港市民。對於巴士公司原訂向政府所提出的加幅，有高達8成受訪市民表示不合理，過半受訪者對現時專營巴士公司的服務感到不滿。針對現時巴士票價調整應以公式化方程式計算，當中有七成受訪者表示同意元素需包括市民的負擔能力及通脹。韓俊賢認為，此反映市民對巴士公司服務既有一定的不滿，同時亦對現時巴士公司申請加價及有關當局的批核的方式表示不滿意。

當局就是次批准加價所提出的理由，不外是紓解巴士公司的營運狀況，同時配合現時市面復常的情形。韓俊賢表示，部份巴士公司營運困難，需透過加價來調適經營狀況，本質上無可厚非，但市民對巴士公司的服務狀況有所不滿，而且部份巴士出現經營問題，並非因為財務狀況，而是其內部的管理問題或擴充情況所致，因而此將票價轉嫁於乘客並不理想。在上述電話調查中，有過半的受訪者認為政府應該收回經營不善的巴士公司專營權。

韓俊賢指，一般市民未能享受經濟復甦成果的同時，便面對不少公用事業加價的情況，實在對復常構成一定影響。交通費作為市民經常開支中其中被認為負擔較重者，當局是否可以提出一定的辦法去認對，而在電話調查中亦有七成受訪市民希望公共交通補貼計劃能夠恆常化，幫補交通支出的負擔，韓俊賢希望政府可以對此有實質回應。

至於當局認為，巴士公司理應開拓在票價以外的收入，以彌補可能面對因成本上升而出現的加價風險上，韓俊賢認為方向正確，但認為當局所提出的項目，也許只屬杯水車薪，未能使巴士公司營運狀況可以有大幅改善空間。民主黨一直建議巴士服務公營化，長遠而言可以有效理順巴士營運狀況，同時也可以減少出現因巴士公司自身經營問題，出現需大幅或頻密地加價的爭議，希望當局及社會可以參考並進行討論。

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責任編輯：吳穎嵛