【小一叩門】小一叩門位每班減1名額　競爭更激烈面試突圍而出有法

▲ 小一叩門位每班減1名額，競爭更激烈，面試要突圍而出！

小一統一派位將於下周三6月7日公布結果，教育局今日（30日）發出通告，官津小學自今年起將減少「叩門位」。由2023/24學年起，對於標準班額為每班25人的資助小學，小一「叩門位」將由2個變為1個；標準班額為每班30人的，則由3個變為2個。叩門位減意味學額競爭更大，學生要在面試突圍而出。

叩門面試形式

港媽Lois曾在YouTube頻道「Lois小煮意 Lois Kitchen」分享小一叩門的心得及實用資訊，供各位家長參考。她的女兒過去叩門獲6間官津小學面試機會，並全數獲得取錄。她指各校面試形式不同，有個人面試、小組面試及親子面試，而親子面試亦分幾種，包括家長與小朋友一起面試，先跟家長面談，再讓家長出外等待，老師會跟小朋友單獨面談；另有家長與孩子分開兩個課室面談等。

常見問題

她表示，叩門面試的答案沒有對錯之分，學校希望通過與家長的面談，了解家長報讀的誠意，以及家長與小朋友之間的親子關係。她分享叩門面試常見問題及面試注意事項︰

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

注意事項

1. 小朋友説話時一定要大聲，要有自信，有禮貌，面帶笑容。

2. 鼓勵小朋友盡量主動多表達自己，例如老師問：小朋友你喜歡看書嗎？不要只回答喜歡或不喜歡。家長平時與小朋友模擬練習時，多鼓勵小朋友繼續解釋爲甚麽喜歡或不喜歡，喜歡的話最喜歡看哪一類書，不喜歡看書的話，喜歡做甚麽。

3. 教小朋友要坐定定，明白這對小朋友而言並不容易，所以家長更需要多加提醒。

4. 當老師發問後不懂得答案，可勇敢跟老師說不懂，而不是不作聲。

5. 試完離開前，將凳子擺好，同老師說再見。

6. 小朋友在面試中表現不理想，家長切忌苛責小朋友，他們只有5、6歲，在陌生的環境下會感到有壓力和害怕，若家長在面試後對他們加以責駡，這可能會令小朋友在下一個面試時因害怕「講錯嘢」而不敢作答。

最新影片︰

面試技巧

升小面試導師Miss Wai接受TOPick訪問時表示，家長為子女叩門，要符合學校的收生準則外，有學校需要提供附加資料，如個人資料檔（Portfolio），家長宜盡早預備。有學校要求小朋友做筆試，家長要為小朋友準備，掌握中英數基本能力。

避免說「唔識」

除了個人面試外，有學校透過小組遊戲或考生間的協作，如聽取指令等來進行考核。Miss Wai指遊戲當中也有「陷阱位」，老師會觀察他們的個人修養，例如「有沒有禮貌？有沒有守規矩？會否心急只顧玩而忽略了某些指令？」小朋友又是否收放自如，遊戲完結後仍保持高漲的情緒，或會影響緊接的面試。

而個人面試包括一些日常生活中的問題，Miss Wai直言「想到和想不到的問題都涉及」。她指即使小朋友遇到不懂回答的問題，也要展露出願意思考和嘗試，而非搖頭表示「唔識」。

忌背誦答案或造假

有家長事先教小朋友某些既定答案或背誦答案，Miss Wai並不建議這種做法。例如有老師問小朋友假期喜歡與家人去哪裡、做甚麼，有小朋友回答經常與爸媽去圖書館和博物館，還會行山、游泳，但當老師追問他去哪一個圖書館、借甚麼圖書等，他卻答不出來。她建議家長切實跟小朋友經歷一次，小朋友也有更多經歷與老師分享。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰駱秀玲