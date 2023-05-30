【旅遊情報】東瀛遊推29款暑假親子團　6萬元跟梁彥宗遊東非

▲ 東瀛遊推29款暑假親子團，包括6萬元梁彥宗帶團遊東非。（東瀛遊圖片）

東瀛遊推出全新期間限定子品牌「Don’t 瀛遊」，推出幾百款環球特色旅行團及各地自由行套票，當中包括「唔使 PLAN 無嘢驚暑假親子團」，由旅遊達人梁彥宗帶團遊東非，追蹤動物大遷徙海陸之旅等等，旺角店亦會裝飾成「Don’t 瀛遊」期間限定特色主題店，除日本團外，更推介東南亞、歐洲、澳洲、土耳其、摩洛哥、非洲、絲綢之路、四川、江南、廣東省短線等地所有旅遊產品。

「唔使 PLAN 無嘢驚 、 暑假親子團」 系列 「Don't 瀛遊」全新策劃東南亞及長線暑假親子團，設計適合小朋友的行程 、 由車出車入、膳食安排、酒店住宿、景點門票都照顧到。詳情即看官方網頁。

部分暑假親子團：

街頭快閃送機票

同時，為慶祝「Don’t 瀛遊」正式成立，特別舉辦「『Don't 瀛遊』Fing 支旗出嚟！」 快閃活動由6月7至25日期間一連3個星期快閃港九新界各街頭，搖旗吶喊，只要掃描主持人「Don’t 瀛遊」旗上的指定二維碼，即送你一套來回台北、曼谷或首爾機票。每節時段兩個名額，先中先得，送完即止。

快閃活動詳情：

2023年6月7日（三） 中午12：30 ｜太古坊

2023年6月10日 （六） 下午 4：00 ｜ 銅鑼灣希慎廣場

2023年6月11日 （日） 下午 4：00 ｜ 旺角西洋菜街

6月13日至6月25日分別會在觀塘 in park、沙田排頭街、屯門新時代廣場、中環碼頭、荃灣路德圍及元朗西菁街，詳情留意東瀛遊facebook 公布。

東瀛遊X旅遊達人梁彥宗旅行團

9月22日全新「東非11天、追蹤動物大遷徙、互動海陸生態海陸之旅」

梁彥宗ChrisLeung 11天行程到訪內羅畢國家公園、納庫魯湖野生動物保護區、馬賽馬拉野生動物保護區三大野生動物保護區，姒及乘坐內陸機到訪肯亞第二大、最古老城市蒙巴薩Mombasa，遊船追蹤海豚及鯨鯊，還會潛入水底認識各種海洋生物。

行程：內羅畢、長頸鹿保育中心、孤兒大象保護中心、內羅畢國家公園、納庫魯湖野生動物保護區、馬賽馬拉野生動物保護區、蒙巴薩、基斯特海洋保護區

出發日期：9月22日

團費：$58,999一口價（全包機場稅、燃油附加費及免收導遊司機服務費）

詳情：https://www.egltours.com/travel/pages/chrisleungafrica2023/index.html

梁彥宗分享放浪東非11天追蹤動物大遷徙互動海陸生態之旅

旅遊講座日期：6月10日（星期六）

時間：下午2：30

地址：尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5字樓「寰宇坊」留位：https://www.egltours.com/travel/pages/seminar/index.jsp？code=S000000611

最新影片推介︰

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜