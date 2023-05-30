【巴士加價】6月18日巴士加價　過海巴士線加幅一文看清

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行政會議通過多間巴士公司加價申請，扣除隧道費基金後，城巴和新巴市區線實際平均加4.9%，城巴機場線平均加4.2%，九巴加3.9%，龍運和新大嶼山巴士分別加4.2%和7%，下月18日實施。

新界過海線加價額度較大，以九巴961線為例，由屯門往來灣仔區，現時全程車資為21.9元，6月18日加價3.9%後，新票價為約22.8元，加近0.9元。

城巴682號線，由烏溪沙往來東區，現時全程車資為22元，6月18日加價4.9%後，新票價為約23元，加約1元。

市區過海線方面，九巴101線，由觀塘往來中西區，現時全程車資為11.6元，6月18日加價3.9%後，新票價為約12.1元，加近0.5元。

城巴641號線，由啟德往來中西區，現時全程車資為12.4元，6月18日加價4.9%後，新票價為約13元，加約0.6元。

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記者：陳梓蔚