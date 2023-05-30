【購物分享】小資族必睇小眾手袋品牌推介　日本製手袋+BV平替款+法國人氣IT Bag

▲ YouTuber阿花為大家推介值得入手的小眾手袋品牌。

近年各大奢侈品品牌加價幅度令人震驚，絕對是「人工都冇佢加得咁快咁多」。其實想買手袋的話，還有不少百搭易襯、CP值高又易買的平價品牌手袋。美妝YouTuber兼時尚達人阿花就有8個小眾牌子推介，入手門檻約HK$76，買多幾個都不心痛!

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▲ 阿花強調絕不慫恿大家購物消費，純粹希望分享自己購物記，讓大家有更多月購買選擇，最重要是量力而為。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

本身是化妝達人的阿花經常在個人頻道分享自己扮靚、購物心得。最近，她就整理在網上及外遊時購入的手袋。

在片中，她坦言賺錢辛苦，而名牌價格不斷上漲，所以過去一年較少買大牌手袋。反觀，小眾牌子「設計有驚喜、有質感、顏值不輸大牌」，小資族、學生們都能負擔。

小弟真的沒有能力不停追捧一年加幾次價的名牌。買少一個Chanel的WOC，就可以將小資手袋們帶回家。

1) O.N.E canna bag HK$1331 (購入價約HK$1200) 【了解更多】

▲ 黑色Canna Bag，售價為HK$1331。(圖片來源: https://one-concepts.com)

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2015年在澳門成立的手工真皮手袋品牌，設計靈感來自殖民時期遺留的中西方式建築，所有產品主打環保、100%純素和零殘忍。

手袋設多色選擇、設計精緻、質感輕身及設有多用途孭法。既可作腋下包或Clutch，亦可打開磁石位置，變成一個手挽袋。不論配襯休閒隨性或復古造型的打扮，都可以輕鬆carry!

不過，阿花都有提醒如果較多隨身物品的人士，就要注意袋口位置較細小狹窄，容量未必足夠擺放大型物件。

2) Stand Studio Wanda Handbag HK$3300 購入價約HK$1320 【了解更多】

▲ Wanda Handbag有5色選擇，更有小號、mini尺寸可選，不過阿花笑指白色好像cushion。(圖片來源: https://www.standstudio.com/)

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創辦人Nellie Kamras 於2014年在瑞典斯德哥爾摩創立，主打法國時尚混搭北歐純淨簡約風，可以和任何基礎單品完美Mix and Match。由於有著和大牌精品相似元素，但價錢親民、質感厚實，成功成為潮流達人們的寵兒。

阿花表示自己在購買前，已在韓國聖水洞見過實物，不過當日狀況不佳就未有購買。回港後，無意中在購物平台見到有半價優惠，立即決定入手。

她大讚黑色格仔紋設計的枕頭包質感造工好、容量大又極輕身，搭長途機時當枕頭用，應該會好舒服，更笑指從事時裝業的朋友都認為極似BV。

3) Minitmute BRETT BAG US$451起 (購入價約HK $3532) 【了解更多】

▲ 百搭的BRETT BAG，一年四季衣著都可配搭。(圖片來源: https://en.minitmute.com/)

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由韓國模特兒、時尚博主全秀林 Soorinj 於2015年創立的小眾品牌，主打簡約配色、小清新色系。袋仔細細，但線條俐落，百搭易襯，超級實用。

不論甜美可愛、復古個性或休閒約會風格，都十分合適。因此，經常出現在韓國女星如:朴信惠、李聖經、Red Velvet 成員Yeri私下穿搭中。

經阿花實測後，發現手袋超輕身，用色柔和，一年四季都可用，超級推薦給喜歡腋下包的你。不過阿花就直言，雖然手袋各方面都于錯，不過當時在韓國門市的購物體驗就未如理想。

4) Raive Wrinkle Leather Luke Bag ₩188,000 (購入價約HK $1112)【了解更多】

▲ Wrinkle Leather Luke Bag in Espresso VX1AG301-EO。(圖片來源: https://www.raivestudio.com)

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韓國小眾品牌，設計理念在於無國界和自由奔放的風格，主打中性化及復古服飾，價格親民，商品多樣化。當中，復古設計的美國Tee深受KPOP女星歡迎。

用後感方面，阿花表示「完全係我嘅野」，十分喜歡。她續指，手袋可調較長度，每一個金屬位置都刻有品牌字眼，手工精緻。而手袋都設有一個暗格位及2個細格，方便使用，阿花更大讚「即使幾萬元的手袋，就不會有最基本實用的設計。」

5) Ball & chain D. CAT KH 環保袋¥5,500(購入價約HK $306) 【了解更多】

▲ D. CAT KH 環保袋，官網售價為¥4950。(圖片來源: https://ball-chain.com)

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日本小眾品牌，圖案設計以「刺繡」為主，呈現出品牌的設計理念-高耐用性、高品質、高級感及高設計性。收藏方法簡單，只需折疊成圓形即可變成一隻手掌的大小，價值平易近人，只需¥3850(約HK$214)即可入手。

阿花大讚環保袋尼龍質地，十分輕身，而且造工精細。購買時，可以選擇不同款式的刺繡圖案、環保袋顏色及袋帶顏色，十分推薦大家去日本時入手。

6) Tokyo Shibuya Pouch環保袋¥1,320(購入價約HK $74) 【了解更多】

▲ 設計時尚型格，用來襯衫完全可以。(圖片來源: https://befabulous.theshop.jp)

阿花大力推薦的日本小眾品牌，以支持環保生活為主要設計理念，主打環保材料所製的環保袋和雜貨。

款式多又設計時尚，加上設有中碼及大碼選擇，所以當作普通手袋用來襯衫都無問題。而最重要是售價只需¥1,320起(約HK$74)，就可以買到Made in Japan 的日用品，用來自用或當手信都十分抵玩。

7) Mackintosh Philosophy GREY LABEL 方形托特袋 ¥6,600(購入價約HK$368) 【了解更多】

▲ GREY LABEL BOLD LOGO 托特袋，有2色可選，官網售價為¥6600 (約HK$368)。(圖片來源: https://www.mackintosh-philosophy.com)

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Mackintosh是英國品牌，而Mackintosh Philosophy是其副線。同樣保留主線的經典元素，更加入現代簡約時尚美學。商品款式多樣，包括有針織毛衣、外套、連衣裙、配飾等。

阿花今次在日本購入的是有品牌名稱字眼的Totebag，內有一個暗格，用料厚實。其實市面上同一價位、同款式的選擇眾多，而她十分建議大家入手簡約風Totebag。

8) Polène Number Huit USD$430 【了解更多】

▲ 阿花大讚粉筆白荔枝牛皮的Number Huit用色柔和，令人感覺十分舒服。(圖片來源:A H F A M A K E U P Youtube影片截圖)

於2016年在法國巴黎創立的人氣小眾品牌，主打簡約實用款手袋，沒有明顯的LOGO，反而在各個細節位都做到盡善盡美，如底部設圓形釘腳防止刮花、為不同高度女生而設的可拆卸和調節長度功能等。憑其低調設計、精緻感及法式優雅風格，深受各地女生歡迎。

作為用家的阿花表示，工匠手勢極好，做工精緻。用色柔和，配上其他品牌的絲帶亦充滿少女心。如果喜歡可愛風女生，可以入手小號的Number Huit。

*影片獲阿花授權。

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責任編緝：張懿慧