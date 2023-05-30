【學校動態】馬陳端喜中學第十九屆畢業典禮　施永青分享成功的秘訣勉勵同學

▲ 二零二三年五月二十七日，香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學於學校禮堂舉行第十九屆畢業典禮。當天，本校有幸邀請中原集團及AM730創辦人施永青太平紳士擔任主禮嘉賓。

二零二三年五月二十七日，香港路德會馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學於學校禮堂舉行第十九屆畢業典禮。當天，本校有幸邀請中原集團及AM730創辦人施永青太平紳士擔任主禮嘉賓，為本校中六畢業生授憑頒獎，一同見證人生的重要時刻，分享箇中喜悅。

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典禮進場莊嚴隆重，隨著校歌奏起，全體師生一同頌唱，在駐校校董黃信榮牧師帶來的信息分享和禱告下拉開序幕。及後，由沐恩堂教士的帶領下進行詩歌敬拜，感謝主賜予祂的恩典，讓大家能共聚一堂，享受這美好的時光。

接著，由主禮嘉賓施永青太平紳士作勉辭及授憑，他以「把握機會，認真求學」為題，勉勵同學在人生的不同階段，都要保持一顆求知若渴的心。他透過分享自身經歷，講述從甫出社會的平凡青年，如何憑著孜孜不倦的學習態度成為叱咤風雲的成功企業家。

他講到，不論在任何工作崗位上，都要珍惜每個學習機會，積極提升自己的知識水平。他又指出，年輕人要為自己的人生訂立目標，牢牢抓緊身邊的機會，努力奮鬥才能成功，亦祝願一眾畢業生能各展所長，日後在自己的工作崗位上發光發熱。施永青太平紳士的一番金石良言，定能成為馬中畢業生的指路明燈，畢生收益。

其後，在致送紀念品的環節上，陳婉玲校長除了贈送紀念水晶座之外，亦贈送了兩份別具意義的禮物予施永青太平紳士。陳校長深知施永青太平紳士熱衷於本地藝術文化及青年創作。於是她邀請了本校的兩名學生，以香港特色元素為背景，分別創作出兩幅名為「中原之父」的NFT（非同質化代幣）藝術品，盼望這兩份禮物能為深愛香港的施永青太平紳士帶來珍貴且難忘的回憶。

最後，由四位中六同學聯同本校合唱團獻唱歌曲，藉此向老師表達深深的謝意。深信馬中畢業生能秉承著校訓「謙、愛、勤、誠」，在未來的人生道路上展翅翱翔，追逐屬於自己的光輝，為國家的建設作出貢獻。

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責任編輯︰王明芳