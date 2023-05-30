【輸入人才】逾七成僱主指本地人才無法滿足招聘需求　勞福局指香港稅制優勢有助吸引人才來港就業

▲ （左起）CTgoodjobs 助理總經理畢秀慧、勞工及福利局副局長何啟明、香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清。（陳國峰攝）

為舒緩本港人才短缺，政府宣布多項輸入人才計劃，吸引更多內地及海外人才來港就業。CTgoodjobs今日（30日）召開「優化輸入人才安排講座」，公佈調查指逾7成僱主認為本港人才無法滿足本年度的招聘需求，而近6成僱主考慮聘用內地人才。勞工及福利局局長何啟明向僱主詳細介紹各項輸入人才計劃，並表示本港職場人工水平及福利待遇對於內地人才具備吸引力，惟申請者對後者了解不足，容易造成顧慮，因此冀僱主與外來人才加強溝通。

根據CTgoodjobs發布的調查結果，有多於7成（73%）的僱主有意在今年內增聘人手，而72%的受訪僱主認為現時的本地人才不能滿足本年度招聘需求。面對此情況，有59%的受訪僱主考慮通過聘用內地人才解決人手不足問題。

勞工及福利局局長何啟明介紹了三種可以幫到本地僱主吸引內地及海外人才的計劃。首先是於去年推出的「、高端人才通行證計劃」。該計劃下有三類申請者可在沒有獲得本地僱主聘用的情況下申請來港簽證。其中A類申請者需要在申请前一年的年薪要达到250万港币或以上，或等值的外币；B類申請人需要在過去五年畢業於全球排名前100名的大學，並具三年工作經驗；C類申請人需於五年內畢業於世界前100名，無需具備工作經驗，但每年僅有1万个名额。他表示，政府剛宣布擴大「人才清單」，把涵蓋的專業由原有 13 項增加至 51 項，即時應用於多個輸入人才計劃，僱主可以藉此通過向行業專才發放工作簽證，吸引更多高質素人才來港，滿足香港發展需要。

他亦表示，內地與香港在稅制、保險等方面存在明顯不同，而香港在低稅、福利待遇等方面均具優勢，冀本地企業以紓緩人才短缺為大方向，進一步了解內地的職場制度及文化， 與外來人才加強溝通，緩解內地人才疑慮，吸引人才來港就業。

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記者：解青羽