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【極端酷熱】元朗公園高達37.3度　周四起多雲連續8日有驟雨

社會 18:05 2023/05/30

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

有市民無懼烈日當空，在維港旁運動。（資料圖片）

受到颱風「瑪娃」的外圍下沉氣流，為廣東帶來極端酷熱天氣，本港今日熱辣辣，中午大部分地區氣溫上升至35度或以上，天文台中午前首次透過手機應用程式發出「極端酷熱天氣警告」，勞工處中午12時半亦發出黃色工作暑熱警告，至下午3時半取消。

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上水下午約3時許氣溫升至37.1度，元朗公園更升至37.3度，大埔、沙田、觀塘、將軍澳、屯門、跑馬地等多區，最高氣溫都超過35度。天文台預測，明天（31日）氣溫上升至介乎28至34度，而本周四（1日）起開始多雲，未來8天都有幾陣驟雨。

天文台表示，今日下午4時，「瑪娃」集結在高雄之東南偏東約540公里，明日於台灣以東海域向偏北方向緩慢移動，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。

颱風瑪娃於台灣以東海域向偏北方向緩慢移動，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。（天文台截圖）

本港今日陽光猛烈，早上氣溫已開始升溫，至中午多區都超過35度「極端酷熱」，至下午氣溫仍然持續上升，下午3至4時有多區升至36度或以上。其中，元朗公園在下午3時許高達37.3度，上水亦在3時許達37.1度，更有網民發現石湖墟球場的氣溫顯示屏在中午時分升至40.2度；而赤鱲角近下午4時亦高達37.2度。

今日分區最高氣溫。 （天文台截圖）

新界多區都被熱空氣籠罩，大埔早上11時許已達最高35.3度，沙田在中午1時半升至36.6度，將軍澳則在下午近4時達35.6度。

市區同樣極度悶熱，黃大仙、九龍城及觀塘，下午均升至分別36.2度、36.1度及35.9度。而跑馬地亦達36.7度高溫。

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天文台預料，受瑪娃的外圍下沉氣流影響，未來2、3日華南沿岸天氣持續酷熱，明早最低氣溫約28度，日間部分時間有陽光，市區最高氣溫約34度，新界再高2、3度，吹輕微至和緩西至西北風，展望隨後一兩日持續酷熱。

由於高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區，本港明日有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，未來數日至周末期間仍有幾陣驟雨。

天文台提醒，天氣極端酷熱及高溫天氣持續，市民應留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，請儘快求醫。 

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責任編輯：吳雋妍

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