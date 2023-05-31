【一舞傾城】做直播獲富婆百萬網絡打賞　高鈞賢拒包養：我係唔會使女人錢

▲ 高鈞賢拒絕被包養！

2005年香港先生冠軍高鈞賢於3年前回巢TVB，近日內地香港兩邊發展的他，有份參演正播映的TVB劇《一舞傾城》。

高鈞賢接受TOPick專訪，透露曾於抖音直播獲富婆青睞，「網絡打賞」7位數給他後，提出「交友邀請」惟遭高鈞賢婉拒，他說：「我遇過很多這些人，若果我接受的話，應該夠買10架法拉利，但是我是不會使女人錢的人。」

【白色強人II】高鈞賢演技大躍進獲讚 邀舞台劇肢體導演教演繹身體抽搐

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

39歲演大學生沒違和感

於《一舞傾城》裡高鈞賢飾演電影系大學生「王俊駒」，要39歲的他扮學生哥，連高鈞賢自己最初也擔心駕馭不來，故造型上給予點意見，以戴粗框眼鏡兼梳中間分界來添戇直感，最終監製收貨。

他說：「我都怕令人反感，畢竟自己入行多年，所以演繹上不能流於表面，盡量靠內心戲去演繹。」扮純情學生哥沒違和感，眼前的高鈞賢可謂保養得宜，原來他很注重養生，「骨精」一名的他月花3千去按摩，「另外湯水很重要，若發現濕氣重會看中醫調理下。」

▲ 高鈞賢於劇集《一舞傾城》飾演大學生。（取自instagram）

擁有結實腹肌的高鈞賢，以做gym和帶氧運動來保持身型，他說：「最理想是一星期做兩次gym，另外兩至工日去跑步或游水。」

主力在內地發展的高鈞賢難免要應酬，但他不會捱壞身子，表示：「應酬都幾多又要飲酒，但盡量不會連續兩天，應酬翌日要休息，做運動出一身汗。」飲食方面，由於吃糖令皮膚老化，故高鈞賢只飲無糖飲品。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

為尋回那純真的感覺，劇集開拍前高鈞賢翻看黎明和張曼玉主演的電影《甜蜜蜜》，他說：「我的角色是一個窮學生，而『黎小軍』同樣為人戇直，獨自來港又人生路不熟，我會加插這些小元素，也建議陳星妤參考這部戲，我現在變了前輩，而這位後輩又著緊演出，希望可以幫到忙。」

劇中他情傾舞小姐KK（陳星妤飾），二人展開一段純純的初戀，故未有親熱戲，結局裡KK選擇離開有婦之夫「許家華」，更以分手費支助「王俊駒」圓導演夢。

▲ （陳慧安攝）

成為包養對象

入行18年，外型俊俏的高鈞賢直認曾遇過「包養」的要求，他說：「若果我接受的話，應該會有好多，但我跟角色有點相似，同樣追求快樂和夢想，享受靠努力得來的成就感。金錢當然重要，我亦很努力賺錢，賺得多咪好好享受，若賺得少吃碗雲吞麵也開心。」

近排北上發展藝人靠「直播打賞」吸金，高鈞賢罕談曾獲一名富婆連續「打賞」多次，令他賺獲七位數酬金，女方更邀約見面。

對此高鈞賢說：「她花了那麼多錢，其實想跟我做個朋友，但我沒有跟她吃個飯。疫情下純粹開抖音玩玩，現在我沒有再做娛樂主播，只會帶貨。」

高鈞賢自爆帳戶以女粉絲居多，「根據抖音的統計，喜歡看我直播的是29至40頭的女士，均是有經濟能力的人，所以健康和服飾品牌喜愛找我帶貨。」

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【白色強人II】高鈞賢演技大躍進獲讚 邀舞台劇肢體導演教演繹身體抽搐

搣甩花瓶形象

2020年回歸無綫簽約邵氏5年，高鈞賢放下型男包袱於《法證先鋒V》演反派，另於《白色強人II》演創傷後的病人獲讚演技進步，近日更劇接劇，參演《News新聞女王》和《逆天奇案2》等重頭劇。

高鈞賢感滿意說：「往內地發展令我明白選角很重要，角色適合我之餘又駕馭到，觀眾才看得舒服，今次回巢我可以有選擇。」

從前說起高鈞賢，只會令人想起靚仔一個，現今他終擺脫「花瓶」形象，他笑說：「我是第一屆Chok王，（快過林峯？）一行出來只識Chok，覺得我演得好差，現在適當時候才Chok一下，大家舒服點。」

現今無綫缺乏小生，新一代又未上到位，高鈞賢回歸似乎是好時機，他淡然說：「都是吧，但沒有去多想，不會為了上位做小生，一年內拍劇拍到死咁。」

▲ 前女友吳玥彤是富家女！（網上圖片）

跟富家千金分手

事業上有新發展，感情方面高鈞賢跟富家女吳玥彤有過短暫情緣，惟最終分手收場。高鈞賢謂跟女方的富貴家境沒關，他說：「不會有壓力，我由16歲開始沒有花過家人的錢，習慣靠自己賺錢去買喜愛的東西，這樣會開心一點。」

高鈞賢續說兩人生活模式不同，「放假時我愛踢拖穿短褲落街，喜歡低調一點，她就高貴一點，打扮得好『行』，不過她是一個好女生，」

將事業放首位的高鈞賢暫時無瑕經營愛情，擇偶時也不看重家境，他說：「如果未來太太或女友很富有，這是她的事，我喜愛簡單的生活。我是勞碌命，亦很享受這生活，我是一個唔使女人錢的男人。」

記者：游艾維

最新影片推介：趙璧渝專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R