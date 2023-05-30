【創科人才】叮叮科創辦校際STEAM比賽　創製智慧城市藍圖

▲ 香港電車的姐妹公司「叮叮科創」（tramplus）首次聯同本港及外國大學舉行學界科創比賽。 （大會提供）

培育創科人才是近年香港發展重點，香港電車的姐妹公司「叮叮科創」（tramplus）首次聯同本港及外國大學舉行學界科創比賽，參加學生需引用STEAM 概念，活用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能（AI）及流動應用程式等，創製他們心目中的智慧城市藍圖，為全港首個以公共交通工具為主題的設計思維（Design Thinking） STEAM 校際比賽。

「叮叮科創大賽」由 tramplus 聯合科大及科創夥伴 MIT Hong Kong Innovation Node 舉辦，讓中二至中四學生（或國際學校九至十一年級學生）組隊參賽，務求發掘他們探索新科技的潛力。Tramplus 冀融合智慧出行與文化保育的概念，邀請中學生分享心目中的理想社區，並發揮無窮創意，為城市的新舊共融出一分力。

▲ 香港電車的姐妹公司「叮叮科創」（tramplus）首次聯同本港及外國大學舉行學界科創比賽。 （大會提供）

比賽分為中文組別及英文組別，現已接受報名。大會將根據創意、科技元素、實際可行性等原則，評審每隊所遞交的計劃書，並在各組挑選出 10 組入圍隊伍。

入圍隊伍除了可以免費參加《師友指導大師班》，加強設計思維訓練，亦可於 M+舉行的決賽中展示作品，向評審團即席提案。

各組別冠軍隊伍可贏取獎杯及港幣 10,000 現金獎，而所屬學校則可獲贈 1 個月電車車身廣告，以表揚學生的成就。

是次大賽亦得到業界夥伴支持，當中包括資訊科技教育領袖協會、阿里巴巴創業者基金、Google Smart Digital City、數碼港、科技園、香港電車、M+、Microsoft、政府資科辦、ReThink HK、香港青年協會領袖學院、及南華早報Young Post，聯手推動本地 STEAM 教育發展。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：吳雋妍