【小一叩門】家長叩門機會減少感傷心　校長分析音樂椅效應可抵銷影響

▲ 教育局公布新學年起減少公營小學小一「叩門位」。（資料圖片）

學生人口減少，觸發縮班殺校潮。教育局今日（30日）致函小學公布，新學年起減少公營小學小一「叩門位」（即候補學位），每班減收1個叩門位。資助小學校長會及津貼小學議會均表示支持，但家長叩門機會減少，難免感傷心。有校長分析，近年不少學生轉校或移民，導致名校多出「流動位」，料可抵銷叩門位減少對家長的影響。

小學校長：為學界打「強心針」 避免教師只顧搶學生

資助小學校長會副主席、油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示支持減少叩門位，形容是對學界打了一支強心針，坦言沉浸在近期的縮班殺校潮氣氛下，只會令教師忙於宣傳學校、搶學生，強調有需要維持小學士氣穩定，讓教師專注照顧不同能力學生。

對於措施影響學生入讀熱門小學的機會，陳淑儀指，近年移民潮引發學生轉校的音樂椅效應，不少名校也有「流動位」；以其任教小學為例，新措施下減少5個小一叩門位，但近年學生在統一派位後未有註冊的「流動位」比較多，相信兩者影響會互相抵銷：「整個生態很不同，從競爭力上，現時家長其實多了機會（入心儀學校），減少叩門位並不代表影響學生成長。」

津小議會倡大班叩門位減剩1個 長遠全面小班教學

另一小學校長、津貼小學議會主席胡艷芬認為，減少叩門位可減少小一統一派位放榜後的音樂椅效應，有助穩定學位，家長也不用再到處「頻撲」叩門。她認為當局削減1個叩門位幅度是預期之內，每班仍可保留至少1個叩門位，以滿足部分家長訴求，但該會希望當局未來進一步下調30人「大班」叩門位，由現時公布的2個名額，再減至1個，以及盡快全港實施小班教學，不再區分大班、小班。教育局通函僅稱會對違規超收叩門生的學校「作出跟進」，未有說明有何處分，胡艷芬相信，津校會遵守規定，不會「挑戰底線」。

家長難免感傷心 倡增設家長申訴途徑

九龍城區家長教師會聯會會長魏珊婷則指，家長固然會對減少叩門位感到傷心，希望能夠增加叩門機會，讓子女入讀更好的學校，鼓勵家長們以平常心面對，稱「緣份到了自然能夠入讀心儀學校」。她相信，教育局是為顧全大局，應對出生率下降現況，但直言收生需視乎學校吸引力，形容「好的學校就算只有1至2個叩門位，大家都會爭崩頭，但信譽較差的學校就算有10個叩門位，都只會無人問津，不會有學生報讀。」她希望家長、學校、教育局三方能夠加強溝通，舉例指學校可協助家長就增加叩門位一事，向局方申訴意見，不要一刀切實施。

教育局回覆查詢時解釋，近年小一派位滿意率持續上升，家長希望子女轉讀其他學校的需求較前為少，教育局在諮詢了有關持分者，包括家庭與學校合作事宜委員會及部分營辦多所小學的辦學團體意見，了解他們普遍理解調整每班「叩門位」數目的建議安排，遂決定實施減少叩門位名額的安排，認為調整每班人數，將有利提升學與教質素。局方亦解釋，即使實行減少叩門位，小一每班收生上限仍不變，視乎標準班額人數，維持27人或33人。

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記者：馮琪雅、梁凱婷