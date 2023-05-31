【小一叩門】小一統一派位6月7日放榜　新界區30間熱門官津叩門交表詳情

▲ 新界區30間熱門官津小一叩門詳情。

小一統一派位將於6月7日公布結果，如家長對派位結果不滿意，就要準備為子女「叩門」。不過，教育局公布官津小學自今年起，每班減少1個叩門位，叩門競爭更大。

官津小學的叩門要求、申請時間及面試時間等並不相同，家長宜先了解心儀學校的叩門詳情。TOPick根據各學校的網頁資料，整理新界區30間熱門官津小學的小一叩門詳情，包括申請日期、面試日期等，供家長參考。

沙田區

浸信會呂明才小學

申請日期︰6月8日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月16日下午；次輪6月20日至24日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

浸信會沙田圍呂明才小學

申請日期︰6月8日至10日

申請方法︰網上遞交

面試日期︰6月17日上午

申請表︰電子申請表於申請日當天開放

申請詳情︰按此連結

胡素貞博士紀念學校

申請日期︰6月7日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月21日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

沙田圍胡素貞博士紀念學校

申請日期︰6月7日至10日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

*另需上載1分鐘自我介紹短片（按此連結）

沙田官立小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

沙田循道衛理小學

申請日期︰6月7日至10日、12日至14日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月16日下午；次輪6月20日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

馬鞍山循道衛理小學

申請日期︰6月8日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月16日；次輪6月23日至28日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會馬鞍山主風小學

申請日期︰6月7日至12日

申請方法︰上載至學校申請平台（按此連結）

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

最新影片︰

大埔區

大埔舊墟公立學校

申請日期︰即日至6月12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

大埔舊墟公立學校（寶湖道）

申請日期︰即日至6月12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

香港教育大學賽馬會小學

申請日期︰6月12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

*另需遞交家長問卷（按此連結）



聖公會阮鄭夢芹小學

申請日期︰6月7日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰沒有提供

申請詳情︰按此連結

保良局田家炳小學

申請日期︰即日6月10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月13日；次輪6月中至7月初

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

荃灣區

荃灣官立小學

申請日期︰即日至6月9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月20日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

香港浸信會聯會小學

申請日期︰6月6日至10日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰首輪面試錄像6月10日或之前遞交；次輪小組面試6月20日；三輪個人面試6月28日或6月29日

申請表︰按此連結（6月6日開始）

申請詳情︰按此連結

中華基督教會基慧小學（馬灣）

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月15日至16日

申請表︰6月7日起於學校網頁下載

申請詳情︰按此連結

海壩街官立小學

申請日期︰6月8日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月20日或21日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

寶血會思源學校

申請日期︰6月9日至12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰遞交申請表時即時通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

葵青區

聖公會仁立小學

申請日期︰6月3日、5日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月14日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會仁立紀念小學

申請日期︰即日至6月12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月14日；次輪6月15日至17；三輪6月下旬

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

佛教林金殿紀念小學

申請日期︰6月7日至8日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月10日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

聖公會青衣主恩小學

申請日期︰6月12日至16日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月23日下午；次輪6月28日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

屯門區

保良局梁周順琴小學

申請日期︰6月7日至9日、12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰首輪6月15日下午；次輪6月16日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

保良局志豪小學

申請日期︰6月6日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月17日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校

申請日期︰6月13日至15日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月19日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

順德聯誼總會何日東小學

申請日期︰6月7日至10日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

北區

聖公會榮真小學

申請日期︰6月7日至12日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月13日

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

曾梅千禧學校

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交

面試日期︰6月10日上午或6月14日下午

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

東華三院馬錦燦紀念小學

申請日期︰6月7日至9日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

鳳溪第一小學

申請日期︰6月7日至15日

申請方法︰親身遞交／郵寄

面試日期︰個別通知

申請表︰按此連結

申請詳情︰按此連結

※以學校公布資料為準。

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責任編輯︰駱秀玲