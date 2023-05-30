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【太空科研】中大隴黃大豆隨神舟十六號升空　展開首個香港農業科學實驗項目

社會 19:30 2023/05/30

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隴黃大豆由林漢明教授（右）與甘肅省農科院張國宏研究員合作研究並自主育成。（中大提供）

「神舟十六號」載人飛船今早9時31分發射升空。香港中文大學卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明教授及其團隊，在中國載人航天工程辦公室的支援下，與華潤科學技術研究院及航天神舟生物科技集團展開合作研究項目，團隊所研發的隴黃大豆已於今日（30日）由「神舟十六號」飛船搭載升空。連同早前由「天舟六號」飛船搭載的大豆根瘤菌，本港首個於太空進行空間搭載實驗的農業研究項目將全面展開。

今次搭載的大豆種子是林漢明教授與甘肅省農業科學院張國宏研究員的合作成果，包括3種耐鹽耐旱大豆品種（隴黃1、隴黃2、隴黃3），自2016年起無償交予甘肅農民使用。

隴黃大豆的種子樣本。（中大提供）

中大表示，為了給大豆育種技術帶來新突破，林漢明與華潤科學技術研究院及航天神舟生物科技集團合作，成功把隴黃1、隴黃2及隴黃3帶上太空，進行航天實驗，以觀察大豆種子在太空環境下誘發的變化。返航後團隊將對種子進行精密基因組檢測，並全面分析表徵變化，藉以了解大豆種子在太空特殊環境下的誘變機理，期望為農業技術創新帶來新突破，並探索未來種子進行太空旅行的可能性。

林漢明說，懷著既興奮又感動的心情歡送大豆種子升空，並期待它們順利回航，「這是香港農業科技研究的新里程，進一步深化內地與香港科研合作，我期望這研究項目可以啟發香港學生勇於突破，建立廣闊的視野。」

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責任編輯：吳雋妍

甘肅 生物科技 科研 香港中文大學

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