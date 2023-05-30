【父親節2023】為爸爸送上實用禮物表達心意　父親節時尚風格禮物合集推介

▲ TOPick為大家精選推介一系列父親節禮物。(圖片由品牌提供)

父親節就到，大家記得為Daddy入手心水禮物! 如果還未有頭緒的話，以下父親節禮物推介，你就要好好「Mark實」!

最新影片推介

1) TESTONI鞋款 【了解更多】

▲ TESTONI鞋款。(圖片由品牌提供)

意大利奢侈鞋履品牌，設有一系列紳士到休閒型格鞋款。BRACCIANO無襯裡小牛皮樂福鞋 (HK$5,600) 採用 SLOW LEATHER 小牛皮製成，輕巧靈活。FERRARA柔軟小牛皮船鞋為​​復古柔軟小牛皮製成的德比鞋，適合休閒穿搭。VOLTERRA織物皮革拼接運動鞋採用小牛皮，無鉻麂皮和再生面料製成，超輕加厚鞋底，時髦之餘亦便於穿搭。

2) De’Longhi全自動即磨咖啡機 【了解更多】

▲ De’Longhi全自動即磨咖啡機。(圖片由品牌提供)

Eletta Explore全自動即磨咖啡機配備3.5吋全彩觸控屏幕，內設超過50款不同的冷或熱咖啡選擇，包括Cold Brew冷萃咖啡、Ice Cold Brew Cappuccino等。研磨器可自行調節13種研磨度; LatteCrema™系統可為你製作各種優質冷熱奶泡咖啡;LatteCrema™ Hot以高熱打出香濃熱奶泡。

由2023年6月1日至19日，率先以HK$13,888預購全新推出的Eletta Explore全自動咖啡機，更可享兩年延長保養，以及400毫升雙層保溫杯套裝一套。

3) Victorinox JOURNEY 1884瑞士製腕錶(HK$4,980 – HK$9,980) 【了解更多】

▲ Victorinox推出一系列父親節時尚單品。(圖片由品牌提供)

每只腕錶均獲得抗震與防水 ISO 認證，崇尚運動休閒風的爸爸可選擇石英錶，喜愛以正裝風格示人的事業型爸爸則可選擇優雅的機械自動上鍊計時腕錶，旋轉錶圈附高檔的陶瓷鑲嵌裝飾，帶來奢華美感。錶帶包括採用傘繩、橡膠、皮革、木質等材質的各種款式，可以隨時自行更換配搭當天的裝扮或活動。

4) VictorinoxEvoke 系列刀具 (HK$1,200 – HK$1,450) 【了解更多】

▲ VictorinoxEvoke 系列刀具。(圖片由品牌提供)

包含八款簡單而時尚的刀具，有多種刀殼顏色和物料供選擇。折疊刀提供 5種功能，配備極致靈活的刀刃，適合日常攜帶和戶外探險。可鎖式刀片具備穩定性，拇指螺柱亦方便打開，可掛在爸爸的日常隨身包。

5) Victorinox Architecture Urban2 智慧型商務袋及背囊 (HK$2,190 – HK$3,190) 【了解更多】

▲ Victorinox Architecture Urban2 智慧型商務袋及背囊。(圖片由品牌提供)

五個不同產品配有抗菌襯裡採用 SILVADUR™ 技術處理，以抑制布質中微生物的生長，方便清潔。面料具有高防潑水性、高耐磨度、柔軟觸感和雙色調視覺效果。更推出旅行箱包和包袋的個人化設計，袋上配有瑞士軍刀刀殼，製造獨一無二的包袋。

6) Victorinox Lexicon Framed系列旅行箱 (HK$5,590 – HK$6,990) 【了解更多】

▲ Victorinox Lexicon Framed系列旅行箱。(圖片由品牌提供)

融入嶄新的科技配合滾輪和手柄的位置，提供更多收納空間。行李牌下暗藏內置多用途工具，包括USB 連接埠、SIM 卡替換工具和原子筆等。防刮花黑色及銀色拉絲壓紋，配以鋁質外殼及兩個內置 Travel Sentry® Approved 密碼組合鎖加強穩定性和安全性。超靜音 60 毫米 Hinomoto 雙滾輪，可寧靜暢順地推拉旅行箱。

7) Victorinox Wood香水 (HK$690) 【了解更多】

▲ Victorinox Wood香水。(圖片由品牌提供)

純素香水採用原材料於瑞士精心製造，醇厚的木香及明亮的果香，以瑞士胡桃木為中調。

8) Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱 (HK$899-HK$1999) 【了解更多】

▲ Jollying PEBBLE摺疊式瘦身行李箱。(圖片由品牌提供)

PEBBLE 24吋及PEBBLE 30擁有結構性創新摺疊式及喼中喼設計。摺疊後僅有11cm ，能將20吋行李箱收藏到30吋中，兩款行李箱總容量更有141L。而摺疊後的平坦纖薄外形更比傳統行李箱節省60.7%家居空間。

9) 卡地亞配飾 【了解更多】

▲ 卡地亞腕錶系列。(圖片由品牌提供)

Panthère de Cartier及Juste un Clou系列一直深受男士青睞，當中手鐲、戒指、吊墜項鍊，集實用風格和迷人設計於一身。Santos-Dumont及Santos de Cartier腕錶系列，糅合創新技術和優雅態度，以幾何線條、螺絲裝飾和方形造型為特色，顯得格外尊貴。Santos de Cartier配飾有: 太陽眼鏡、鋼珠筆、方形打火機、Pasha Noir Absolu 香水等，適合為父親增添時尚氣色及營造紳士氣派。

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責任編緝：張懿慧