【颱風瑪娃】香港航空取消周四沖繩航班　旅客可申請退票

▲ 香港航空宣布取消本周四（1日）共4班往來香港及沖繩的航班。（資料圖片）

受颱風「瑪娃」影響，香港航空宣布取消本周四（1日）共4班往來香港及沖繩的航班，包括香港至沖繩的HX676及HX658，以及沖繩至香港的HX679及HX659。

▲ 香港航空宣布取消本周四（1日）共4班往來香港及沖繩的航班。

香港航空表示，旅客前往機場前，請留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

至於退票安排，香港航空建議乘客於香港航空網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

▲ 天文台表示，颱風「瑪娃」預料向北緩慢移動，大致移向台灣以東海域，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。（天文台截圖）

天文台表示，下午8時，颱風「瑪娃」集結在高雄之東南偏東約530公里，預料向北緩慢移動，大致移向台灣以東海域，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。

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責任編輯：吳雋妍