【小一派位】6.7放榜多間熱門小學叩門位即時減半　喇沙小學只餘12叩門位

▲ 教育局今日（30日）宣布公營小學每班減少1個「叩門位」，下周三（6月7日）小一統一派位放榜後的叩門安排即時受影響。（資料圖片）

學生人口減少觸發縮班殺校潮，學界早前提倡透過減少叩門位以減低音樂椅效應。教育局今日（30日）宣布，新學年起公營小學每班減少1個「叩門位」，推行「小班教學」的小學叩門位更加是大減一半，下周三（6月7日）小一統一派位放榜後的叩門安排即時受影響，本報推算多間熱門小學叩門位料跌至個位數。

部分熱門小學明年轉小班 叩門位進一步減少

每年小一統一派位放榜後，部分不滿意派位結果的家長，會爭取「最後機會」，向心儀小學叩門。本報按每校本學年開班數，推算較熱門小學的叩門位數目變化。

據教育局公布措施，推行小班教學、標準班額每班25人的學校，小一每班叩門位由2個減至1個，即是叩門位大減一半；行「大班」的學校，則由每班3個叩門位減至2個。

小學 推算2023/24學年班數 推算叩門位數目 叩門位數目跌幅 喇沙小學 6 12 6 瑪利諾修院學校（小學部） 5 10 5 拔萃小學 2 4 2 協恩中學附屬小學 3 6 3 陳瑞祺（喇沙）小學 5 10 5 油蔴地天主教小學 5 10 5 油蔴地天主教小學（海泓道） 5 10 5 嘉諾撒聖瑪利學校 4 4 4 軒尼詩道官立小學 5 5 5 軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 5 5 5 聖若瑟小學 5 10 5 瑪利曼小學 4 8 4 聖士提反女子中學附屬小學 4 4 4 英皇書院同學會小學 2 2 2 嘉諾撒聖心學校 5 10 5 香港教育大學賽馬會小學 4 4 4 浸信會沙田圍呂明才小學 5 10 5 資料來源：按《小學概覽2022》及《2023年度統一派位各小一學校網選校名冊》推算

其中位於九龍城41校網的喇沙小學，倘維持開6班小一，叩門位料由以往18個，大減6個，只提供12個叩門位；同區名女校瑪利諾修院學校（小學部），叩門位料由以往15個，減至10個。

由於部分熱門小學行小班，例如嘉諾撒聖瑪利學校，料由去年8個叩門位，即時減半，只餘4個叩門位。灣仔及銅鑼灣兩間軒尼詩道官立小學，亦分別只提供5個叩門位。

另外，教育局早前宣布，油尖旺區31校網、九龍城35校網及元朗區73校網，共7間小學將於2024/25學年9月加入小班教學行列，當中涉及2023/24年仍在行「大班」的兩間油天小，意味兩校叩門位將於明年進一步減少。詳情即看：【下一頁】

家長叩門機會減少，難免感到失望。不過，有熱門小學校長分析，近年移民潮引起名校音樂椅效應，已提供更多「流動位」供家長申請，料可抵銷今次叩門位減少的影響，形容現時家長反而多了機會安排子女入讀心儀學校。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅