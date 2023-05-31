【蔡天鳳碎屍案】涉案被捕KOL排期上庭　關楚耀神情凝重直言擔心契妹

▲ 「關楚耀契妹」潘巧賢涉蔡天鳳案被捕。

28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭殺害肢解碎屍，前夫一家四口、Abby前家翁情婦及遊艇職員分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪，之後前夫鄺港智的女友人、KOL潘巧賢涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪在內地被捕，成為此案第7名被捕人。

潘巧賢正在等候排期上庭，身為契哥的關楚耀現身活動後被傳媒問及此事時，也有作出回應。

【蔡天鳳碎屍案】被捕KOL與關楚耀非普通朋友 一張照片洩露非一般關係

關楚耀擔心契妹

當被問到契妹排期上庭一事，關楚耀神情凝重地說：「始終依家咁嚴重嘅事情，仲係一個進行當中，法律好多嘢，咁唔特別回應。啦。」

他也直言自己擔心對方，但未有在傳媒面前交代更多。

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有非一般關係

潘巧賢不時在社交平台分享吃喝玩樂的帖文，當中不乏與藝人合照，其中她在IG上載的藝人合照以關楚耀最為多，而且合照時也比較親蜜，反映二人關係非常好。

在潘巧賢在IG一張相，潘巧賢搭住一位婦人肩膊並作出輕吻的動作，寫道：「to my leng leng 契媽愈來愈靚最緊要身體健康開開心心!愛你❤️」有網民在該照片留言「關楚耀亞媽係你契媽？！」

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