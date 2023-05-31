【酷熱天氣】瑪娃大致移向台灣以東海域　部分地區最高39度下午有雨

▲ 瑪娃大致移向台灣以東海域，部分地區最高39度。（資料圖片）

天文台表示，熱帶氣旋瑪娃會在今日（31日）於台灣以東海域向偏北方向移動，隨後移向琉球群島一帶並逐漸減弱。受其外圍下沉氣流影響，未來一兩日華南沿岸天氣持續酷熱，但高溫觸發的驟雨及雷暴會影響該區。預料低壓槽會在週末期間至下週初為廣東沿岸及南海北部帶來幾陣驟雨。

在上午8時，瑪娃集結在高雄之東南偏東約500公里，預料向北或東北偏北移動，時速約12公里，大致移向台灣以東海域。

▲ 瑪娃會在今日向北緩慢移動，大致移向台灣以東海域。（天文台）

天文台指，今日部分時間有陽光及有煙霞。天氣酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩三度。下午及今晚有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。吹微風。從自動分區天氣預報可見，今日下午各區氣溫最高可達34至38度，上水區更達39度。

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天文台展望，未來一兩日持續酷熱，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。週末期間仍有幾陣驟雨。從九天天氣預報可見，未來一連8日有雨。

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記者：黃穎津