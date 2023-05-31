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【兒童鯁喉】4歲仔食糖鯁喉險窒息　機智爸臨危不亂一招救命

兒童健康 10:17 2023/05/31

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4歲仔食糖鯁喉險窒息，機智爸臨危不亂一招救命。

小朋友鯁喉可大可小，要把握黃金時間救援，否則嚴重可致窒息死亡。台灣一名4歲男童日前吃糖果時鯁喉，幸爸爸及時發現，並冷靜地為兒子急救，最終男童沒有生命危險。

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父任義務消防員曾學急救

綜合台灣傳媒報道，事發於周日（28日），南投縣草屯消防分隊義務消防員張永麟與4歲的兒子在店內，當時他忙於在後方整理東西，於是給兒子一顆糖果作安撫。原本在哭鬧的兒子突然沒有聲音，而且躺在椅子上，雙腳抽動了一下。他叫兒子的名字，兒子也沒有反應，隨即衝上前查看。

張永麟把兒子扶坐起來，發現他被糖果鯁喉。他想到在義務消防訓練所學會的「哈姆立克急救法」，立即將兒子從後抱起，雙手不斷擠壓其橫膈膜，做了幾次後聽到兒子發出聲音，確定孩子沒事後，他才放心。他慶幸自己認真學習義務消防課程，才能學以致用，在危急關頭挽救兒子性命。

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哈姆立克急救法（Heimlich Manoeuvre），是一種清除上呼吸道異物堵塞的急救方法，由美國醫生亨利·哈姆立克（Henry Heimlich）發明，急救者站在病人後方，用手向橫膈膜施加壓力，壓縮肺部，使異物排出氣管。

專家教急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。以下是4招急救法︰

第1招︰小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。

第2招︰若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。

第3招︰小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。

第4招︰一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。該院兒童及青少年科副顧問醫生鄭恩華指出，兒童異物鯁喉高危者是10歲以下的小朋友，因他們的氣管直徑只有1至1.5厘米；尤其是4歲以下的小朋友，或嘗試將東西放進口裡，因而誤服高危物品。家長為小朋友準備食物時，應將食物盡量切細，譬如把水果切成果蓉等，並提醒小朋友慢慢咀嚼。

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責任編輯︰王明芳

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