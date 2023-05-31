【無賴乘客】下雨天不滿的士停太遠　父女狂罵司機強佔車廂兩日小便報復

▲ 女乘客理直氣壯地強佔車廂。（影片截圖）

搭的士與司機出現爭拗是常事，但以無賴方式向司機報復就太過份。內地近日有一對父女，因不滿的士司機要求往前走100米才上車，上車後與司機持續口角，司機氣得把他們載回原地不收車費，沒想到父女竟拒絕離開，賴在車上近兩日，女兒更在車內小便。

據內地媒體報道，事發於5月17日下午約2時，一對從上海到浙江旅遊的父女，包括25歲余姓女乘客和其54歲父親召的士後，女司機稱原來的上車位置不方便停車，改為約100米外的地方停下，司機給予父女一把傘，要求父女步行上車。

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兩父女因不滿下雨天還要往前走一段路，上車後狂罵女司機，司機氣得將二人原路載回，並退款9元人民幣車費。惟父女突然發難，要求司機支付10倍車費作為賠償，否則拒絕下車。

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雙方為此鬧上警局，惟警方認為事件太小，著他們自行解決。女司機將車駛回住處休息，原以為父女倆會就此罷休，怎料女司機翌日開工，竟發現兩父女還在車上，足足在車裡待了45小時，父女在車上叫外賣，女乘客更在車內小便，飄出濃濃異味。

女司機無奈地只得再將父女載到警局，對峙期間，司機用水壺往自己的車內潑水，表示要洗車，試圖將余氏父女趕下車，但雙方仍僵持不下。

父女堅稱他們是為了法律的一口氣和自己的權益而拒絕下車，最終二人被判行政拘留7日。女司機因連續兩日無法載客，損失1500元人民幣，將向兩名鬧事乘客索償。

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責任編輯：王明芳