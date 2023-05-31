【東張西望】林作聲稱為被騙買保險苦主出頭　揚言：誰叫我是全港最知名保險人？

▲ 林作聲稱為被騙買保險苦主出頭，揚言全力以赴將歹徒繩之於法。

由大律師轉型為保險經紀的林作，近年在行內打響名堂，吸引一班年青有為的俊男美女加入團隊當經紀。

以「抽水」聞名的他近日就TVB資訊節目《東張西望》報道的一宗保險誤導個案發文，指自己決心顛覆保險業，為了「解決行業的歪風邪氣 - 找親戚朋友開單」。

最新影片推介：趙璧渝專訪

【香港抽水王】加碼以千萬要求陳凱琳胞弟驗DNA Derek受壓揚言離港林作驚覺玩出火

陳凱琳胞弟躺著也中槍

其後再發文指個案中的苦主男友向他求助，表示已去信投訴及保險業監管局，但對事件似乎未有幫助。

林作表示會為苦主出頭，全力以赴將歹徒繩之於法，並大口氣表示：「東張西望做不到的、監管機構做不到的，我林作做得到。」他更向陳凱琳胞弟Derek抽水：「我會令這位涉嫌嚴重違紀的保險顧問，比陳凱琳她弟弟更出名。」

去年，陳凱琳胞弟Derek於父親節貼出與爸爸的合照，提起Derek一直被質疑有印巴血統的傳言。

林作揚言願意拿出早前在鍾培生百萬擂台上得到的100萬，向Derek發出挑戰，要求陳氏父子驗DNA證親生關係，其後更找媽媽王莉妮「加碼」1000萬挑機。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

林作寫道：

本人已接到最近東張西望播出講述女士被自己朋友騙買保險150萬元的個案協助要求。 我將會全力以赴將歹徒繩之於法。 東張西望做不到的、監管機構做不到的，我林作做得到。 接下來，我會令這位涉嫌嚴重違紀的保險顧問，比陳凱琳她弟弟更出名。 明天開始重鎚出擊。 我不入地獄 誰入地獄？ 顛覆保險業，全靠林作。 誰叫我是全港最知名保險人？ #林作保險 #為民請命 #將來會為了全港請命

被閨密騙買保險

《東張西望》日前由主持李旻芳採訪一宗保險誤導個案，事主麥小姐指2018年被一位認識15年、從事保險從業員的好友Emily欺騙買保險150萬元。對方聲稱5年後可連本帶利取回資金，更保證息率每年達4厘。

3年後對方再推銷「加碼」，遊說事主投資200萬元購買多一份保險，此時才發現對方的惡行。

詳細內容請點擊看：

【東張西望】被閨密誤導買保險年期5年變10年 「唔熟唔食」被騙盡錢財兼感情

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R