【佛系降溫】瑪娃影響氣溫高達39度　林超英堅持唔開冷氣 【附4式家居無冷氣消暑大法】

▲ 瑪娃影響氣溫高達39度，林超英堅持唔開冷氣 。

踏入夏季本港天氣持續酷熱。根據天文台資料，本港昨日（30日）下午大部分地區氣溫更升至35度或以上，同時亦是今年以來最熱，其中元朗、上水、赤鱲角最高氣溫更超過37度。不過，一向以節約能源兼堅持不開冷氣而聞名的前天文台台長林超英似乎繼續「無有怕」，堅持以電風扇消暑，並上載圖片向大眾分享。但文章曝光後，有網民卻擔心他年長、身體吃不消，會中暑。

而天文台亦指受熱帶氣旋「瑪娃」影響，高溫日子亦將會持續一段時間，今日（31日）部分時間有陽光及有煙霞。天氣酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩、三度，上水地區更見39度。

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林超英昨日在Facebook撰文寫道，儘管天氣炎熱，晚上氣溫亦已超過32度，但陪伴在他身邊多年的消暑物品仍是一把15cm直徑的USB風扇。

▲ 林超英堅持用USB風扇取代冷氣。(FB圖片)

2023.5.30 22:25 工作位置實況 ：氣溫 32.2度，相對濕度 76%，風速 0.4米/秒，關鍵是背景陪伴多年的 15cm 直徑 USB風扇。

文章曝光後，不少網民均紛紛留言表示，對於林超英多年不開冷氣的舉動深表佩服，「真心respect」、「多謝台長既堅持」、「你是我的偶像」...不過，另一方面，亦有網民擔心他有中暑風險，「中暑暈唔好call白車」，又認為他環保得過份極端，「如果溫度高得對身體不舒適甚至對健康有害，點解唔用工具幫助自己？」

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其實林超英過往也分享過如何在家居「無冷氣」消暑度日，並曾在「環保觸覺」以短片形式分享家居設置，傳授「無冷氣」4式，教導市民如何不開冷氣，也能涼快生活：

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責任編輯：羅嘉欣