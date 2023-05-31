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【打擊毒品】警旺角破販毒集團檢市值380萬毒品　拘2名非華裔男子

社會 10:24 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（資料圖片）

西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，昨日（30日）在旺角區進行代號「熱戰」（HOTCLASH）反毒品行動，打擊一個活躍於區內的販毒團伙。
 
警方在旺角新填地街一單位內拘捕兩名分別36及37歲的非華裔男子，涉嫌「製毒」及「販毒」，並於單位內搜出大量製毒工具，包括一部將毒品壓制成磚狀的重型油壓機、電子磅、封袋機、可再封膠袋等。警方亦從單位內搜出約2.46公斤的懷疑可卡因，約700克懷疑海洛英，約50克懷疑冰毒，約780克懷疑大麻，15支懷疑大麻精油及約1公斤懷疑搖頭丸等，毒品市值約380萬元。

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2名被捕人士相信為犯罪團夥的骨幹成員。警方相信已瓦解一個活躍於西九龍區內的製毒販毒團夥，截斷區內的一個毒品來源。被捕男子現正被扣留調查，警方不排除稍後會有更多人被捕。

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責任編輯：吳穎嵛

 

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