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【上下午班】兒子讀下午班被指浪費時間 港媽剖白窩心育兒法：爭取母子相處時間

育兒經 12:56 2023/05/31

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《沒有起跑綫》劇照。

正午時分，拖着穿校服的兒子步出家門，鄰居間中報以疑惑的目光︰「咦？而家先返學？」「原來仲有下晝班㗎？」「點解唔同佢轉上晝班？」

下午班對很多家長而言是「豬頭骨」，一般是上午班沒取錄才屈就的次選；就連當初面試時，老師看到我的第一志願填下午班，也一臉疑惑，再三確認是否填錯。

選下午班的原因無他，只因孩子入學時我還在工作，而且是上夜班，為了爭取多點時間與孩子相處，下午班是不二之選。

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當時連長輩也有意見，認為「上晝學嘢吸收得好啲」、「返上晝時間好用啲」，又擔心會影響孩子的午睡，影響健康，但我還是心無旁騖，畢竟沒有人能阻止我們母子相處嘛！哈哈！

當然，某程度也出於一股自信，覺得上午最優質的學習時間跟着我不是更好嗎？畢竟我一對一陪他、教他，怎會輸蝕給一對十的幼稚園老師？

有人說︰「讀上午班，下課後可以上興趣班，讀下午班，上午的時間就浪費了。」我不認同，難道一定要上興趣班才算善用時間？

儘管這3年孩子沒參與任何早上的興趣班，但他跟我一起在家裏弄過不同款式的早午餐，跟我看了很多書，在和煦的早上逛公園，聊各式各樣話題，天南地北，我不認為這些日子都是白過。

相比上午班，孩子們放學後匆匆散去吃午飯，下午班有個優點，就是大家比較清閒，有較多運動和放電機會。

這幾年來，孩子一放學就跟同學到附近公園玩，幾乎風雨不改︰有時互相追逐，有時一起撿樹葉研究，有時一起攀爬架走石春路，有時從家裏帶上玩具零食分享……

看着兒子跟夥伴在公園自由奔跑，享受一個孩子應有的童年，而非「趕頭趕命」被塞進不同的教室學些甚麼，這樣我已心滿意足。

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原文刊於《晴報》，原題為讀下午班浪費時間？

撰文 : Audrey Ng 80後P牌媽咪

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