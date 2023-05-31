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【食用安全】5歲男童一次過狂吞40塊香口膠 胃内結香口膠球致胃痛腹瀉

食用安全 11:55 2023/05/31

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5歲男童一次過狂吞40塊香口膠 ，胃内結香口膠球致胃痛腹瀉，需接受手術。

小朋友誤吞香口膠可大可小，分分鐘可致命。美國一名5歲男童，早前因一次過吞下40塊香口膠，阻塞消化系統導致胃痛和腹瀉，醫生緊急進行手術後竟取出一團巨型香口膠球。

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綜合外媒報道，美國克利夫蘭診所的Chizite Iheonunekwu博士，其所帶領的醫生團隊最近於醫學出版刊物《JEM Reports》披露一宗病例，指在俄亥俄州一名5歲男童吞下了約40塊無糖香口膠。

男童媽媽表示，事發當日得悉後，她立即致電醫生，醫生建議若男童出現胃痛等情況，需前往急診室。未料數小時後，男童因香口膠在胃裡結塊，導致胃腸道阻塞，同時出現胃痛、痙攣和腹瀉等症狀，於是媽媽立即將他送往急診室治療。

經醫生掃描檢查後發現，男童胃内香口膠結成一個巨型球體，已佔據胃部約25%空間，並變成胃部結石（bezoar），需緊急接受手術疏通胃部。經過討論後，醫生決定透過食管鏡或空心金屬管放入患者喉嚨，用鑷子夾出一團香口膠。由於需要多次通過喉嚨以取出香口膠，導致男童出現喉嚨痛，所幸並未對其健康造成長期影響，最後男童獲發止痛藥後便出院。

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醫生表示，因香口膠由合成聚合物和乳膠製成，身體攝入後難以分解，所以切勿吞嚥香口膠。若不慎吞下一塊香口膠，雖然它通常會通過消化系統完整排出，但梅奧診所（Mayo Clinic）胃腸病學家Elizabeth Rajan博士指出，

在極少數情況下，大量吞嚥香口膠加上便秘可導致兒童腸道阻塞。因此應該勸阻經常吞嚥香口膠的行為，尤其是兒童。

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責任編輯：羅嘉欣

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