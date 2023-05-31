【巴士加價】林世雄：巴士公司營運艱難需加價　研開拓非票務收入

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（陳永康攝）

行政會議昨（30日）通過多間巴士公司加價申請，扣除隧道費基金後，城巴和新巴市區線實際平均加4.9%，城巴機場線平均加4.2%，九巴加3.9%，龍運和新大嶼山巴士分別加4.2%和7%，下月18日實施。運輸及物流局局長林世雄今早（31日）在電台節目表示，政府根據營運成本、收益變動以及未來成本等批准加價，同時考慮市民接受程度及負擔能力等因素得出最後的加幅。

林世雄表示，巴士公司在去年1月至9月先後提出申請，當時正處第五波疫情，未知通關時間，油價亦處於高位，理解巴士公司申請較高的加價幅度。年初通關後，客量有所增加，當局掌握全面及新數據後，評估後得出是次加幅。

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林世雄指，巴士公司近年營運艱難，有需要加價。近兩年因疫情影響，搭車的人數大幅減少，惟巴士公司的成本架構缺乏彈性，員工成本佔營運總開支5至6成，油價亦亦是重要因素，營運成本不可能大幅減省。他續指，豁免隧道費基金「等於一個水塘」，政府豁免巴士的隧道費，累積的隧道費將放在「豬仔錢罌」，巴士公司申請加價時會「喺豬仔錢罌攞返啲錢」以壓抑票價，在穩定票價方面發揮正面作用。他又指巴士每天也會過隧道，基金不會「乾塘」。

林世雄稱，正與巴士公司積極研究開拓非票務收入，除了現時的車身廣告，也可以與其他公司合作免費乘搭某巴士線、與其他商用車輛公用巴士車廠的充電裝置，以及增設自動售賣機及集運櫃等。有關事宜涉土地使用，當局會主動與相關部門協調，包括地政總署、政府產業署等。

陳恒鑌：建議巴士公司增加15-20%非票務收益

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則表示加幅可以接受，又指加幅得到行會把關，貼近通脹。他續指，現時巴士公司的收入主要依賴票務收益，建議巴士公司增加15-20%非票務收益，相信會減少加價壓力。

陳恒鑌表示，歡迎當局提出開拓非票價收入方案，惟他認為幫助有限，建議當局和巴士公司考慮在泊車轉乘站增設小商店或餐廳，由統一部門統籌，不用巴士公司逐個部門聯絡，否則巴士公司很快會再提出加價。

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記者：吳穎嵛