【伴屍詐財】8旬母在家離世腐爛成木乃伊　兒伴屍6年盜領165萬退休金

▲ 為了盜取年邁母親的退休金，兒子竟伴屍長達6年。（iStock圖片）

為了盜取年邁母親的退休金，兒子竟伴屍長達6年。意大利警方近日於北部維洛納（Verona）的一幢住宅發現木乃伊屍體，死者為一名86歲老婦，其60歲兒子承認，為了盜取母親退休金而未對外通報死亡消息，6年共詐領18萬歐元（約165萬港元）。

綜合外媒報道，意大利警方發現一名86歲老婦Helga Maria Hengbarth在新冠疫情期間，一直沒有提出任何醫療索賠，而且無法聯繫對方，於是在5月25日上門查看，沒想到竟在其住所床上找到被屍袋包裹的老婦，遺體更已成木乃伊腐屍。

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經警方調查，老婦與60歲的兒子同住，在警員甘門檢查時剛好不在家，事後主動坦承他為了繼續盜取母親的退休金，對外隱瞞母親離世的消息，當鄰居問起時，他便謊稱母親已搬回德國老家。

他每年詐領3萬歐元（約27.5萬港元），6年共計18萬歐元（約165萬港元），警方目前正調查老婦的死因及兒子如何成功領取這筆錢。

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責任編輯︰王明芳