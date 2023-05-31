【踩出新天地】 林炳炎小學引入電競單車 培養學生踏入競速世界舞台

學童在過去兩年多的疫情下，多數時間都留在家中與電子產品為伍，運動機會減少。隨着疫情緩和，學童終於可以在運動課堂上盡情跑跑跳跳。林炳炎小學的許定國校長一直致力為學生創造「Learn and Laugh」校園，繼將歷奇訓練引入課堂後，近日又結合運動與科技，將校園變成電子虛擬世界，讓學生一同逐夢電競單車王國！

按學生體重制定路程

單車是港人熱愛的運動之一，但會受時間、天氣、地點或用具限制，不可隨時隨地就隨心風馳電掣。近年來運動科技產業開始普及，其中單車運動與電子競技的結合逐漸成為全球趨勢，有見及此，許校長特意引入電競單車，讓學生在平常的課堂上，也可以隨時躍進單車國度！

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電競單車系統在室內環境連線，打破了時間與空間的限制，遊玩過程中也少了碰撞或爭位情況，免除了道路環境安全隱患，對學生而言安全性大大提高。即使不是實地奔馳，遊玩設置卻毫不馬虎，上戰車前教練會先替學生們磅重，隨後系統會根據學生的體重，在不同的坡道路段上有不同的阻力，學生們流下的汗水和體能輸出與在現世界無異，不但提升了模擬在公路飛馳的實地感，也增加了比賽的公平性。

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小學特意邀請了兩位前香港單車代表隊運動員—張敬煒先生和馬詠茹小姐到校，帶領部分學生一同體驗電競單車的世界，學生在兩日的體驗中全都興致盎然，有些甚至玩得滿頭大汗也不願意下來休息喝水呢！

踏破界限參加國際賽

在電競單車的國度內，學生可以設置不同主題、距離、難度的模式，與身旁的朋友一同穿梭在公路或山野進行訓練，互相鼓勵，同時也可以通過系統看到實時成績排名，激起大家的鬥心，更加投入於單車運動內。

除此以外，學生們可與世界各地的「單車友」聯動，通過線上聊天互相交流心得，從中吸收他人經驗，提升自我能力，也可在過程中增進語言技能，一舉兩得。學生更可參加世界級競技賽事，與全球各地車手進行比賽交流，透過與對手競速評估自身能力水平，有助他們更好地訂立目標，提昇專業能力及提高視野，邁向世界舞台 !

許校長引入電競電車的初衷，希望同學可以增強體魄及培養體育精神，更渴望學生能在過程中發掘自我，在往後的人生路上即使逆風，也能破風奔前 ! 他表示︰「期望在往後的課堂上可以與學生分享電競單車技巧和刺激感，令他們可以滿足地Learn and Laugh ！」

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