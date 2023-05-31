【嫁女定賣女】未來外父要求物業寫女兒名　兼幫兒子還債準女婿拒做人肉ATM

▲ 有未來外父獅子開大口，要求物業寫女兒名兼幫兒子還債。

結婚是兩個人的事，也是關乎兩個家庭的事。台灣一名男子在社交平台分享，原本打算與女友結婚，可是未來外父除了要他包辦婚禮所有費用外，更要求物業寫女兒名、幫兒子還債，還要上繳人工。他受不了未來外父諸多要求，不想結婚了。

包辦所有費用 婚後上繳人工

該名男子在facebook群組「匿名公社」，以「這個婚，我看也不用結了」為題發帖。他指與女友拍拖6年，已確認彼此為結婚對象，並籌備婚禮。不過，未來外父不但沒有幫忙，更表明酒席、喜餅、婚紗、蜜月、西裝禮服等費用，都由男方支付，認為「也算禮俗啦」，對大小聘金額也有要求，他亦不感意外。

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最令他不滿的是他家只有媽媽，未來外父竟獅子開大口叫他︰

把家裡的房子過戶給女兒、存摺印章新娘管、蜜月外父母也要去，費用新郎付……

不僅如此，未來外父要求他為兒子還清汽車貸款74萬台幣（約19萬港元），而且婚後要把月薪上繳給太太，只留下5,000台幣（約1,300港元）。男子已經不想再聽對方的要求，只能說「這個婚，我看也不用結了」。

網民︰你遇到詐騙集團

網民為他感到不值，認為未來外父就是把他當人肉ATM，貪得無厭，婚後對他的要求只會愈來愈多，勸他還是早日分手。有網民表示，「你遇到詐騙集團吧」、「結婚真不是兩個人的事，還好先看清了」、「快逃啊，還等什麼？」、「在賣女兒是嗎？」、「女方家裡缺錢很嚴重」。

另有網民建議他趕快分手，再找個對的人、更適合的人結婚，留言「比你女友好的女人一大堆，根本不用為了她讓自己的人生被別人吃得死死的」、「這些太扯啦！你值得更好的」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳