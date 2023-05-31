【昔日小生】陳鍵鋒被網民野生捕獲　Sammul由靚仔小生變肥腫大叔

▲ 陳鍵鋒（Sammul）曾是靚仔小生。

45歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul）曾獲大台力捧，在《律政新人王》系列、《衝上雲霄》、《學警》系列等有亮眼表現，不過早年Sammul將事業重心放在內地，近乎絕跡香港娛樂圈。

Sammul平日又不太常更新社交平台，粉絲們也只能靠Sammul被Tag的合照中看到他的近況。有網民就幸運地可在加拿大多倫多機場「野生捕獲」Sammul！

【昔日小生】44歲陳鍵鋒發福留鬚添男人味 當年曾與一男星傳緋聞

陳鍵鋒被「捕獲」

在網民的「捕獲」照中所見，染了金髮的Sammul以一身休閒裝扮現身加拿大多倫多機場，並獨自低頭地用電話，未有太關注身邊的事。

身穿黑色上衣配灰色鬆身褲的他，難掩其發福不少的身型，巨腩、粗腿也相當「搶鏡」，臉部圓潤之餘連背部都十分厚肉，不太令人覺得他是昔日青靚白淨的當紅小生。

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慶生相照「遮臉」

在今年1月，黃偉文（Wyman）分享與Sammul相聚的合照，Sammul擺出V字手勢來遮面，似乎是要搞笑地遮著肥了不少的臉？

Wyman則寫道：「可能你未必知道我同阿苗其實係熟嘅（睇款式我哋好似大纜都扯唔埋咁呀呵？），早於好多年前（我估佢寜願我唔好講實數）喺電台已經認識。將 Sammuel 變成『阿苗』都係我做嘅。」

在5月6日，Sammul上載好友為他慶生的相片，與榴槤蛋糕合照的他，竟用上一個表情符號遮著自己，有網民留言問：「你為什麼要遮住臉？」Sammul親自回覆：「為何那個emoji要遮住我塊面🙄 真該死….. 請各位原諒我以後這樣的問題就不再作回覆了🙏🏻」。

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曾是青靚白淨小生

Sammul在1997年以部頭合約形式加入TVB，2003年在《衝上雲霄》飾演機師，與劇中吳卓羲，黃宗澤及馬國明被封為「S4」，另外更當過「奧運六星」，之後演出《學警》系列、《少年四大名捕》等劇集。

2010年，他有感並非TVB「親生仔」而遭投閒置散，故約滿後不再續約，其後轉戰內地發展，2011年，在古裝劇《美人心計》中飾演第一男主角劉恆而被觀眾熟悉，更被譽為「史上最帥皇帝」。

在2014年，他演出古裝劇《封神英雄榜》後，不但創下全國收視第一，也成為史上最年輕帥氣的姜子牙，自此在內地甚吃得開。

他早在2018年拍攝的網絡電影《新包青天之冰魄》於今年2月在內地上架，據知他為角色而特別增磅。

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任潛水教練

早年，Sammul於某次體檢發現自己患有遺傳病，腦部天生缺少一條血管，當時他曾打算立遺囑和萌生輕生念頭，幸好信仰助他走出低谷。

及後，Sammul修讀了神學學士課程，傳聞他決心退出娛圈，已轉行任潛水教練。

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