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【消費券】WeChat Pay HK推三大獎賞　每名用戶最多享$238

社會 11:15 2023/05/31

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熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

（WeChat Pay HK提供）

第二期消費券將於7月16日起發放，香港永久居民及新來港人士可領取2,000元。6款獲取消費券的支付工具陸續推出不同優惠吸客，WeChat Pay HK率先推出三大獎賞，包括新登記用戶可獲贈HK$50電子現金券；已登記用戶享5次限時抽獎，每次最多取HK$98電子現金券；以及在「印花專區」每月消費任務中，獲得雙倍基礎印花額度，用以兌換各大商戶電子現金券。三大獎賞活動，讓用戶可獲得價值最高HK$238獎賞。

獎賞一︰新登記用戶獲贈總值HK$50電子現金券

2023年6月1日起至2023年7月15日，所有新登記用戶可率先獲贈總值HK$50通用電子現金券。新登記用戶指2022年未有選用WeChat Pay HK登記2022年消費券計劃，並於2023年消費券計劃第二期登記選用WeChat Pay HK登記領取消費券的用戶。

最新影片推介

新登記用戶只要進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面就可獲贈總值HK$50的新登記獎賞，內含5張價值HK$10電子現金券，在全港接受WeChat Pay HK的商戶單次消費滿HK$20並透過WeChat Pay HK付款時可使用1張。

獎賞二︰已登記用戶5次限時抽獎 每次最高攞HK$98

此外，所有已登記用戶可享有5次限時抽獎機會，推廣期內，任何用戶進入其WeChat Pay HK賬戶的「政府消費券」頁面（點擊WeChat>我>服務>「政府消費券」）可提前體驗２次抽獎機會。當用戶成功選用WeChat Pay HK登記2023年消費券計劃第二期消費券，可再獲贈3次抽獎機會，具體成功登記時間以政府通知WeChat Pay HK的結果為準。

每次抽奬均有機會抽取價值高達HK$98電子現金券1張或以下其中一項獎賞：

通用電子現金券：價值HK$98、HK$8.8、HK$6.6或HK$5的通用電子現金券1張

商戶專屬電子現金券：

  • HK$10百佳電子現金券1張
  • HK$10屈臣氏電子現金券1張
  • HK$10萬寧電子現金券1張
  • HK$10惠康電子現金券1張
  • HK$10 foodpanda電子現金券1張
  • HK$5 7-Eleven電子現金券1張
  • HK$5大家樂電子現金券1張或價值HK$10繳費電子現金券1張

獎賞三︰雙倍印花賞 所有消費券登記用戶禮遇 更快兌換獨家優惠

無論新登記還是現有已選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶，一律可在「印花專區」基礎消費任務裡，獲得雙倍基礎印花額度，用電子印花兌換各大商戶電子現金券。自2023年7月16日第二期消費券派發開始，每月可以使用雙倍電子印花額度額外兌換價值HK$10的電子現金券，推廣期內可以兌換總值最高HK$50電子現金券。

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責任編輯：陳麗娜

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