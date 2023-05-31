【圈中好爸】林盛斌送花賀大女生日　阿Bob女兒霏霏感驚喜： 第一次收到男人送嘅花

▲ Bob真係好錫家人。

圈中公認好爸爸好老公的林盛斌（Bob）與太太Pearl育有三女一子，日前是大女霏霏生日，一家人當然齊齊為霏霏慶生，而Bob更好有心思準備了一束鮮花給霏霏，令她驚喜萬分。

【金牌媒人】林盛斌公開為筍盤女友人覓男友 Bob曾撮合10對情侶：冇諗開婚姻介紹所

收花叫爸爸做「大直男」

霏霏在社交網分享拿着鮮花自拍，相中可見霏霏長得亭亭玉立，打扮新潮，最搞笑留言表示：「哈哈超驚喜呢個大直男竟然會送花畀我， 第一次收到男人送嘅花。」並tag爸爸Bob社交帳戶，而Bob亦回覆反問霏霏「乜嘢叫做大直男？」十分搞笑，不少網民更叫Bob上網搜尋。

其實「直男」解為不懂女生心思、反應遲鈍、不貼心﹑不懂浪漫只求務實派，有見及此，霏霏稱Bob為「大直男」相信覺得爸爸是個不懂浪漫的男士，所以收到對方的花時感到很驚喜。

▲ 霏霏收到爸爸送的花好驚喜。

努力揾錢 自有一套教育子女

即使Bob並非浪漫男人，惟他愛錫家人眾所皆知，一直以來努力工作揾錢，近年更愈住愈豪，只為妻兒生活舒適，皆因家人永遠是其首位。

不過開明爸爸Bob沒有刻意為子女鋪路將來，只培養他們按興趣發展，惟他對孩子有一個要求，必須盡力應付功課和測驗考試，做好學生的基本責任，「沒有盡力而考得差，爸爸會好介意。」

而且，他揚言只會供養孩子至大學畢業，孩子一踏足社會，就應由他們自己掌控，更不會為他們買樓置業，如果孩子將來有需要借錢買樓，才會計息借錢給他們。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

抽時間陪家人

雖然他工作忙碌時間不夠用，但怎樣也會擠出星期天給家人。他曾受訪表示起牀吃一頓早餐，中午發掘不同好去處，今個星期踩roller，下星期攀石，再下星期游水，他最希望一家人可以有更多不同體驗。

因他知道自己錯過了孩子很多成長的珍貴時刻，但他更深明自己為事業拼搏的原因，唯有和孩子玩的時候盡情玩，讓他們知道爸爸的愛。

他自言不敢說是個好爸爸，但身教一定做足，小朋友見到他努力工作，愛錫家人，他們會明白其如此努力不過是想家人有好的生活。

最新影片推介：趙璧渝專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R