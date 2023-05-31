【睡眠窒息症】男子睡覺「扯鼻鼾」後停止呼吸　妻子強逼就診成救命關鍵

▲ 男子睡覺「扯鼻鼾」後停止呼吸，妻子強逼就診成救命關鍵

人在睡夢中也可以有生命危險！台灣有醫生分享病例，指一名25歲女子在婚後發現丈夫睡覺時會「扯鼻鼾」，然而幾聲之後便會停止呼吸，於是決定帶對方求醫，結果發現為睡眠窒息症。醫生指出，如果未能及時發現，女子的丈夫有可能因呼吸中止時間過長而死亡。

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台灣家醫科醫生陳柏臣在節目《醫師好辣》中透露，女子與丈夫在結婚前未曾同居，因此婚後才發現對方的睡眠問題，而她自己也因此感到十分焦慮，一直擔心「下次呼吸是甚麼時候？」，怕對方呼吸聲太大會影響睡眠，但沒聽到呼吸聲又更害怕，結果導致睡眠不足，隔天根本無法工作。於是她決定強行帶丈夫求醫，其後發現對方患有睡眠窒息症，而且屬於嚴重型。

陳柏臣指出，嚴重性睡眠窒息症需要盡快處理，很多時候都可以靠手術緩解問題。他又表示，如非女子警覺，帶患者前來就診，女子的丈夫就很有可能因為呼吸停止時間過長，而從此一睡不起。

男性發病機率可高約女性8倍

根據醫管局資料，睡眠窒息症多發生於40至50歲之間的中年男性，且男性發病的機會約為女性的2至8倍，平均每20個成年人中就有一個患上此症。患病的高危因素包括肥胖、頸圍較一般人大、扁桃腺或線樣增殖體過大、下顎後縮或下顎過小、患有內分泌疾病如甲狀腺功能過低，以及鼻中隔彎曲，鼻骨移位，或患有鼻息肉。另外，酗酒、吸煙，以及服用安眠藥或鎮定劑的人士皆有較高機會換上睡眠窒息症。

睡眠窒息症若不及早治療，很有可能導致高血壓、心臟衰竭、肺功能受損、紅血球增多、中風等後果。除了手術外，此病亦可透過運動減重、將睡姿改為側睡、使用牙托或正氣壓呼吸機等方法治療。

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責任編輯：羅嘉欣