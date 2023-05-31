【香港小姐】當選港姐冠軍前曾做實習老師　楊思琦賣萌唱「挖呀挖老師」名曲網民狠批

▲ 楊思琦唱「挖呀挖老師」名曲網民狠批。

內地靚女幼師憑唱兒歌《小小花園》爆紅，歌詞「挖呀挖呀挖」非常洗腦，更獲封為「挖呀挖老師」。於內地發展的楊思琦日前翻唱黃老師首洗腦歌，更上載小紅書，惟思琦卻遭網民狠批。

近日歌癮大發的楊思琦不時分享唱歌跳舞片，數日前她分享一條名為「我的花園種子」的影片。

片中，思琦穿上白色連身裙，或許為免太性感，思琦以肉色Tube Top打底，唱歌時思琦「扮花」又做出心心手勢，想模仿黃老師賣萌，不過思琦表情和動作都好誇張。

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網民：尷到不行

網民看過影片後負評不斷，紛紛狠批：「請你保持一下香港小姐形像好嗎？」、「就是啊我也覺得別蹭這個了」、「很幼稚，建議不要拍這種」、「這麼大年紀不要裝可愛 實在受不了，很油膩，尷到不行」和「點解要加肉色top同扮幼教」

雖然某網民為思琦發聲，留言指「她本來就是可愛路線的啊有啥問題。」，不過有網民代回覆：「但一點也不覺得可愛，很是尷尬」

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入行前當實習老師

事實上楊思琦為教育學院出身，她曾於香港教育學院修畢教育文憑課程，未入娛樂圈之前，仍是學生的楊思琦曾拍攝教育電視節目，另外她曾於某小學擔任實習教師。及至2001年，她參選香港小姐奪冠，加入TVB展開銀色旅途！

2004年，楊思琦返回母校拍攝電視特輯，她透露當年是第一批入宿的學生，跟同學相處愉快，一直感情要好。

▲ 楊思琦曾經返母校！ (取自香港教育學院網頁)

不過同年楊思琦為港姐拍宣傳片時，扮演老師的楊思琦於課室內教書，悶悶不樂的她在黑板上寫下「刻板」和「日日如是、生活真刻板」的字句，片尾她更說：「當選了之後，令我有好多演出機會，獲益良多，生活變得多姿多采。」

宣傳片出街後，遭教育界人士直斥有侮辱教師之意。

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