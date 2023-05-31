【兒童糖尿病】球星岩布仙尼46歲生日不快樂　心痛3歲細仔患一型糖尿病

▲ 意大利球星岩布仙尼46歲生日不快樂，心痛3歲細仔患糖尿病。

意大利球星岩布仙尼在5月29日生日，不少非球迷的港人都會認識他，因為昔日亞視台慶他為自己唱生日歌成為經典！岩布仙尼剛過了46歲生日，他在社交平台有感而發，今年過得不快樂，因為3歲細仔確診患上糖尿病，其母親在數月前離世。

意大利名宿岩布仙尼「Happy Birthday To Me」成為港人心目中的經典，於2004年5月29日的亞洲電視台慶晚宴，當時訪港AC米蘭球員出席，期間主持訪問岩布仙尼，說他跟亞視同一日誕生，邀請他唱生日歌慶祝一下，岩布仙尼唱生日歌尷尬一幕成為「亞視永恒」，至今亦叫不少港人印象深刻。

▲ 細仔跟岩布仙尼生日只相差一天。（IG圖片）

岩布仙尼46歲生日不快樂

過往岩布仙尼都會在IG分享生日感想帖文，之前他加了hashtag「#happybirthdaytome」，29日（星期一）是他46歲生日，今年未有「Happy Birthday To Me」，而是有感而發分享為人爸爸的憂慮。

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岩布仙尼是3孩爸爸，細仔Alessandro於2020年5月28日出世，出生日是岩布仙尼生日的前一天，他曾形容細仔是他最好的生日禮物，亦很感謝太太的付出。

29日（星期一），岩布仙尼在IG發生日帖文，上載一張跟太太的合照，不過，他坦言過去的一年對他來說是非常艱難的一年，兒子患有一場大病「一型糖尿病」作為「禮物」，此外，在幾個月前其母親離世了。岩布仙尼今年生日不快樂，

天天在想為何讓孩子生病如此不公平，每一刻都多麼的痛苦……但我們仍要為生活搏鬥，努力讓小兒子每天過得更好，與妻子一起陪伴孩子的成長。

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心痛3歲細仔患一型糖尿病

3月初，岩布仙尼拍片關注糖尿病，表示希望兒子Alessandro從一型糖尿病中康復，而要打敗此病，唯一的希望只能通過研究來實現，他呼籲社會關注一型糖尿病患者，當時6個月前，其家庭和人生都反轉了，細仔所患一型糖尿病，即使肉眼看不出有患病，但如不處理後果嚴重。

糖尿病主要分一型及二型，一型糖尿病發病時較年輕，與肥胖無關，故發生在孩子身上的是先天性一型糖尿病，它是一種自身免疫疾病，免疫系統會攻擊體內負責產生胰島素的細胞，導致患者嚴重缺乏胰島素和血糖上升，無法治癒的，患者只能透過注射胰島素及控制攝取碳水化合物及熱量，來穩定病情。若果血糖過低，有機會造成胰島素休克。

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責任編輯︰王明芳