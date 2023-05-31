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【東張西望】內地前妻處心積慮4年時間騙去公屋單位　87歲港伯無家可歸

親子 11:47 2023/05/31

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87歲余伯7月31日要遷出單位。

人老了恨身邊有個人照顧自己，因為心急就容易墮進陷阱。87歲的余伯稱被前妻騙去公屋單位，他展示文件指房署有一天突然說要收回他的單位，2月14日房署的梁小姐約見他後叫他於交件上簽名，之後便失去了公屋。

余伯指房署職員拿出一張紙說對你有好處，你簽名啦，簽啦，對你好，可以有著數㗎！

不識字的余伯簽了那份文件後，梁小姐便說：「你承認退還單位！」余伯又指梁小姐沒有清楚解釋文件的內容，最後梁小姐只叫他等通知，3月底便要遷出單位。

余伯求助《東張》時，表示4年前與內地妻子結婚，是經朋友認識，但婚後才知他有一個兒子，而前妻拿到單程証後便帶著兒子到香港，成功申請到公屋，並成功入藉，而前妻亦在香港找到工作。

前妻於工作時認識了另一名男性朋友，每天早出晚歸，更疑似出軌同事，余伯更說前妻抱著他叫另外一名男性的名字，最後決定離婚，未夠一年的婚姻亦走到終結。

公屋單位可能被前妻所佔。

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《東張西望》幫余伯聯絡房署梁小姐，房署職員指一對夫婦離婚只可以得一間公屋:

在雙方未能達成共識嘅情況之下呢，房屋署會將間屋判畀有撫養權嘅一邊，而你前妻獲得撫養權。

梁小姐叫他當日簽的文件其實與單位被收沒有直接的關係，而梁小姐亦有與職員說因為余伯年紀大及需要照顧，所以轉介給家福會。

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余伯指，前妻處心積慮來奪取他的單位，而他亦向房署上訴，提出覆核申請並表明自己受傷不能工作，亦需要長期覆診，不願搬離單位。余伯在上訴過後接到房署的信件，房署要求他於7月31日前遷出單位，他亦十分徬徨，希望能夠原區安置他。

余伯指，

兒子並不是他親生，為什麼要他負上這個責任，令他失去居所。

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責任編輯:王明芳

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