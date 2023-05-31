【拆牆風波】余寶美：結構沒危險　但不可能百分百回到原狀

▲ （陳國峰攝）

將軍澳日出康城首都一個單位被揭發拆去部分主力牆事件，引起樓宇安全疑慮。屋宇署署長余寶美今（31日）在電台節目中稱，估算有關工程是近期進行，業主已委任註冊結構工程師處理。她表示，現時樓宇沒危險。

余寶美指，屋宇署上星期六收到有關查詢。處方已發出命令，正主動和業主商討修復工作。處方有就修復工程給予意見和參考資料，如原本設計等。下一步將調查有否違反建築物條例。

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余寶美又指，業主非拆除全幅主力牆，對維持樓宇穩定有幫助，是屋宇署認為沒那麼危險的其中一個考慮點。被問到可否百分百還原，她指即使修復後，結構牆都不會百分百回復原來狀況，處方著眼點是能否合乎法例標準。她相信「只要盡快，用心去做，是可以做得到」，如業主有實際困難，可再和處方商討。

對於有說法指，今次拆除部分主力牆事件，就如一張四腳枱少了一隻腳。余寶美指，希望公眾明白，樓宇並非只有四條柱，而是有很多條柱，今次是其中一條柱部分受影響。每條柱所用物料、設計、擺法都會影響承載力。

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記者：李梓𨭎