【手遊禍害】50萬存款4個月「離奇」只剩5毫 媽媽揭13歲女兒沉迷手遊瘋狂課金

▲ 辛苦儲落嘅50萬，竟然被13歲女兒打機瘋狂課金，4個月後只剩5毫，做阿媽嘅真係激到嘔血！

網絡遊戲，玩家都會透過「課金」提升遊戲角色能力，一旦沉迷，隨時跌入無底深潭。河南一名王姓母親近日發現，自己銀行帳戶內近45萬元人民幣(約50萬港元)存款，竟然在4個月後只剩下0.56元人民幣(約6毫)。經調查之後，她驚悉發現是13歲的女兒為了玩手機遊戲，瘋狂「課金」，還轉帳10萬元人民幣(約11萬港元)給同學。

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綜合內媒報道，該名王姓母親的13歲女兒現時讀中一，平常一星期回家一次。最近，王女士接到學校的老師電話，指其女兒經常玩手機及手遊，消費不菲，並提醒家長多關心女兒。

王女士聞言心慌，立即上網查銀行帳戶，一查發現銀行帳戶內原本近45萬人民幣存款，竟只剩下0.56毫，她哭訴，「當時光想頭朝地上，炸了」。

王女士詢問女兒，女兒承認是她花光，由於手機連接媽媽銀行帳戶，於是她花了12萬人民幣購買遊戲帳號，21萬人民幣用來儲值遊戲點數，其中部份更是「幫同學儲值」，餘下約10萬人民幣則是轉帳給同學使用，

支付密碼是之前出去玩的時候，就因為要買東西，我就問媽媽支付密碼是多少，那個時候就知道了。

對於為何轉帳給同學，女兒表示，她開始借錢給同學，後來同學歸還後，班上傳出她「身上有錢」消息，於是有同學整天圍著她煩她，要她轉錢才罷休，而她也不敢告訴老師。

最終女兒在短短4個月內，把母親近45萬人民幣存款花到只剩0.56元。事後，王女聯繫了遊戲客服要求退還儲值款項，惟遊戲客服回應稱其女兒說她25歲才給她儲值，經協商後只答應退還7.5萬人民幣。至於給同學轉帳，老師也找了各學生家長溝通，答應核實是經她女兒轉帳的，也答應退還。

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責任編輯︰王明芳