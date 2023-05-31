【凍齡靚媽】55歲馬詩慧三點式騷腹肌　二女王麗嘉獲優良基因擁超好身材【多圖】

▲ 果然有其母必有其女！

名模出身的馬詩慧與王敏德婚後誕下兩女一子，即使年達55歲，但身材依舊苗條零贅肉，保養得非常之好。

近日，馬詩慧上載一輯火辣水著照，大騷豐滿身材兼結實腹肌，比不少後生女還要fit！

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超Fit媽媽

馬詩慧在社交平台上載多張在海邊拍攝的照片，穿著黑色三點式泳衣上陣，站在石上舉起雙手大擺甫士，豐滿上圍及結實腹肌一覽無遺，自信地展示零贅肉身段。

不少網民紛紛讚好畀like，連同期名模好友、任達華太太琦琦也忍不住留言大讚：「老友你這麼性感啊！」而馬詩慧回覆指近日天氣太炎熱，笑言：「就嚟要咁樣著出街啦。」

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「十頭身」盡顯超模氣質

有其母必有其女，二女王麗嘉（Irisa）遺傳媽媽優良基因，身高5呎11吋的高佻個子，並且擁有34D驕人上圍，S形身段無懈可擊，擺起甫士上來還散發超模氣質。

早前她晒出一張對鏡自拍照，罕有收起性感，穿上密實背心配襯牛仔褲，大騷「十頭身」身形，擁有超模影子。

▲ 王麗嘉遺傳媽媽優良基因，擁有超模氣質。（Instagram圖片）

Irisa從不吝嗇大晒青春本錢，時常在社交平台分享火辣靚相。曾經晒出絕密全裸出浴照，大騷優質美「股」，相片更是媽媽馬詩慧負責操刀。

不過，就引來爸爸王敏德不滿：「有些東西男人才會明白，男人會知道男人在看甚麼，而當主角是你女兒時，你會覺得不太好。」

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