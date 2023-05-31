【新巴城巴】專營權7.1合併　巴士新塗裝將由市民投票選出【附最新設計圖】

▲ 新巴及城巴將於7月1日合併至全新的城巴。（陳國峰攝）

新巴城巴將於7月1日起合併，除路線會合併重整，巴士車隊亦會換上新塗裝。城巴新車隊塗裝將由市民投票決定，城巴設計了5款新塗裝供市民選擇，市民可於6月9日至18日，透過城巴網頁投選心儀塗裝樣式。

城巴今日公布合併後的新品牌形象，包括新標誌、新制服和新車塗裝等。其中新標誌保留了箭嘴設計並進行簡化。城巴指，新標誌令象徵城巴的箭嘴更為突出，同時保持了品牌時刻向前的精神。未來亦會繼續以標誌性的黃色為品牌顏色。

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至於車隊塗裝方面，城巴以「城巴黃」和「零排放」為設計概念，設計了五款車身塗裝，市民可於6月9日至18日，透過城巴網頁投選心儀塗裝。票數最高的2款城巴塗裝將晉身次輪投票，由城巴作最終決定。5款全新設計的車身塗裝，將由6月5日起行走於城巴及新巴路線，與市民近距離見面；並於6月9日至18日於中環海濱活動空間 「One Citybus 展覽」展出。

新巴車長會於專營權合併初期，佩戴城巴品牌襟章，直至獲派發全新設計的城巴制服。另外，城巴將於稍後啟動更換新巴巴士站旗計劃。

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記者：陳梓蔚