【自然系女子日本旅行】林莎空降J2與林映暉拍檔　「台版三上悠亞」浸溫泉派福利【多圖】

J2在今年年初推出的旅遊節目《自然系女子旅行》，請外援邀3大台灣女神林襄、張雅涵和黃上晏出鏡搶收視，J2再乘勝追擊，邀台灣女神林莎拍新一季《自然系女子日本旅行》，與節目主持林映暉（暉哥）衝出香港和台灣玩轉日本。

現年29歲林莎曾當過模特、Showgirl及Coser，過去使用過藝名「Lisa 莉莎」活動，目前以本名林莎活躍於演藝圈，有「台版三上悠亞」稱號，憑甜美臉蛋加上32D美好身段，成功俘虜一眾宅男，其IG粉絲人數直迫100萬。

【宅男女神】林襄首度來港出席活動 不受ERROR金錢引誘：可用誠意打動

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林莎：很喜歡泡溫泉

近日有台灣網友在討論區以「台灣最頂的林莎」為題發文，引發網友熱烈討論，大讚林莎「可甜可艷」、「純天然」、「有臉蛋有身材」。

對於有份拍攝新一季《自然系》，林莎在拍攝前已直呼非常期待：「因為平常工作很忙碌，能親近大自然的機會滿少的，我通常去日本也都是去都市，每次看到照片中的日本自然景觀，都很期待有一天可以親自前往！」

林莎並預告會在石川縣體驗浸溫泉：「我本身很喜歡泡溫泉，我對這次有溫泉的旅程充滿期待！」

而現時已在當地的她，近日在個人IG上載在石川川縣拍攝的照片，當中包括在聖域之岬浸溫泉的相，寫道：

來到這裡大概說了100次「好美」！！！

透過工作才有機會朝聖能登北邊的聖域之岬，

像明信片一樣的不可思議。

泡著450 年歷史的溫泉♨️

午餐是當地新鮮喉黑魚，還有⋯

傳說中的能登牛！！！

對不起⋯有點令人羨慕，

我真的超幸せ ♥♥♥

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暉哥孖女神合作圓夢

至於冧莊做主持，暉哥直言很感恩：「好多謝團隊畀機會我，好感謝觀眾支持，希望之後可以再去其他國家，繼續帶大家去旅行！」

講到與女神林莎合作，暉哥興奮表示：「我有Follow開林莎，第二季可以同我女神合作好開心，我期待咗超耐。希望之後如果再開新一季，可以再請多啲我嘅女神，畀我認真工作之餘，同時可以圓夢！」

▲ 暉哥

林莎大晒Cute爆廣東話

昨晚（5月30日）林莎孖住暉哥在J2社交網直播宣傳拍攝中的《自然系》，身在日本北陸地區的兩人大讚當地風景優美，並透露吃了不少美食。

冧粉絲有一手的林莎，連環大晒Cute爆廣東話：「我識聽唔識講啦」、「食飯喇」、「好好食」、「我好鍾意你」，並謂很喜歡香港：「去過香港十多次，我會自己無聊地坐飛機去香港吃東西，我很愛香港食物，好像燒臘和各種港式點心！」

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